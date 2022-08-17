أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في السعودية ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 أغسطس 2022.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 214.61 ريال (57.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية

وانخفض جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية مسجلا 160.46 ريال (43.00 دولارا).

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.19 ريال (33.44 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.31 ريال (28.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 187.37 ريال (50.16 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6674 ريالا (1783 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1503 جنيهات (401.31 دولار).