سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار في مصر، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في مصر بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

واستقر سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB ، ليبقى عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.