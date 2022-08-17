سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، وفق تعاملات اليوم السبت في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في سوريا، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 18 أغسطس 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

بلغ سعر الدولار اليوم في سوريا 4500 ليرة للبيع، مقابل 4460 ليرة للشراء، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا

كما زاد سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4527 ليرة للشراء، و4572 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في سوريا اليوم الخميس

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 5383 ليرة للشراء، و5441ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الخميس

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا إلى 1186 ليرة للشراء، و1200 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في سوريا اليوم الخميس

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا إلى 1212 ليرة للشراء، و1225 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الخميس

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا نحو 14532 ليرة للشراء، و14686 ليرة للبيع.