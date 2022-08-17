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السريع وش يرجعون- السريع ويكيبيديا 2022

وتعتبر قبيلة السريع وش يرجعون من العائلات العربية التي برز اسمها في المجتمعات التي سكنت بها في حين اهتم الناس بالتعرف على النسب لهذه العائلة التي منهم ما يسكن دولة الكويت ومنهم ما يسكن دولة المملكة السعودية.

وقد تفرع لها عدة بطون وتعود عائلة السريع في أصولهم إلى بني تميم أهم القبائل العربية، كما وأنهم بني عمرو من تميم أحد فروع المنيع، وفيهم العديد من الشخصيات البارزة حيث برز ظهورهم في الدولة الكويتية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانوا يمكثون في الصالحية وبعدها انتقلوا للمرقاب والسالمية، بينما في الوقت الحالي فقد سكنوا اليرموك والمشرف، كذلك، كان وجودهم داخل المملكة العربية السعودية فهم يعودون في نسبهم إلى بني قحطان. وما يعرف بقبائل شريف من قحطان.

نسب قبيله ال سريع

السريع وش يرجعون كأهم القبائل العربية التي لها دور في تحقيق عدة انجازات وتندرج آل سريع في المملكة الذين يُرودون في نسبهم إلى بني قحطان وتفرع من قبائل آل سريع أربعة بطون وقبائل عربية. والتي انتشرت في كافة المناطق الخليجية ومنهم :

قبائل السريع من وين

تفرع من عائلة السريع أربعة من القبائل العربية التي يعودون في نسبهم إلى قحطان ومنهم قبيلة آل حسن ويسكنون في وادي عجور ووادي نقعة ومنهم ما يسكن في المحارث ومنهم ما يسكن في الحرجة. وهي أحد القبائل التي تفرعت لثلاثة أقسام وهُم :

فروع قبيلة سريع

يعد آل جابر أحد القبائل التي تفرعت من آل سريع وهي المنقسمة لخمسة أقسام ومما تفرع من آل جابر ( آل مشاوي ومنهم آل سحيم وآل علي بن راقع، كما تفرع من آل جابر أل مصلح التي تفرعن لأل محي ولآل مسعود) وقد تفرع منهم آل شبرم ومنهم آل مستور بن شايع وأل مليان وآل معبصة آل رفعان ) كما تفرع من آل جابر أل عبدان والتي تفرعت لآل زارب وآل معيض كما تفرع منهم أل شبرم ومنهم أل رفعان وآل مستور بن شايع وآل مليان وآل صبحاء الذي تفرع منهم أل كثيم وآل راقع.

السريع وش يرجعون- فروع قبيلة السريع- السريع ويكيبيديا

تميزت قبائل آل سريع بعدة صفات كإكرام الجار واحترام الكبير والشجاعة والنخوة التي جعل الكثير يبحث عن نسب هذه العائلة ذات المكانة المرموقة وقد تواجد في القعم من الشمال لآل زيدان وأل علي من عبيدة وحتى قبيلة بني هاجر ومن الجنوب من آل عبد القادر وحتى آل حيان في الغرب، وبرز في هذه العائلة عدة شخصيات ذو مكانة اجتماعية وسياسية معروفة ويعمل أبناء هذه القبيلة في التجارة والمهن العسكرية والمدنية داخل المملكة السعودية.