من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:21 م
17 اغسطس 2022
من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا
اعلان اسفل صورة الخبر

من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، والتي يتسائل الكثيرون من المغردين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله، بعد أن أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبتهما، ونشر صور الحفل الملكي المقتصر، لذلك قرر فريقنا أن يرفق لكم من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا.

من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا

وحسب المعلومات الواردة فإن رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله، تحمل الجنسية السعودية ومولودة بالرياض، وهي ابنة السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. 

ووفق المعلومات الواردة فقد تلقت رجوة خالد بن مساعد آل سيف دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية.

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبد العزيز آل سعود.

 

وجرت خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية: "بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من أغسطس عام 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف".

وأضافت: "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".

وتابعت: "والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".

متعلقات