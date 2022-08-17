من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، والتي يتسائل الكثيرون من المغردين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله، بعد أن أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبتهما، ونشر صور الحفل الملكي المقتصر، لذلك قرر فريقنا أن يرفق لكم من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا.

جبنالكم معلومات عن خطيبة الامير حسين 😂😂😂



رجوة بنت خالد ال سيف

ولدت بتاريخ 28/4/1994 بالرياض وامها عزة بنت نايف السديري وهي آخر العنقود والها اخوان اسمهم فيصل ونايف واخت اسمها دانا

درست هندسة معمارية بجامعة سيراكيوز بأمريكا — DeRar A. BaniTamim 🇯🇴 (@Datamimi1) August 17, 2022

من هي رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله- رجوة خطيبة ويكيبيديا

وحسب المعلومات الواردة فإن رجوة خالد بن مساعد آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله، تحمل الجنسية السعودية ومولودة بالرياض، وهي ابنة السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ووفق المعلومات الواردة فقد تلقت رجوة خالد بن مساعد آل سيف دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية.

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبد العزيز آل سعود.

رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير pic.twitter.com/navN5sgTjP — Rania Al Abdullah (@QueenRania) August 17, 2022

وجرت خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية: "بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من أغسطس عام 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف".

ولدت الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 نيسان 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري،

يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير في نجد. pic.twitter.com/GKO2cv9xLJ — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 17, 2022

وأضافت: "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".

أبارك من سويداء القلب لسيدي صاحب الجلالة الملك المعزز عبدالله الثاني إبن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين إبن عبدالله ولي العهد على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف؛ ودعواتنا بالسعادة والهناء والتوفيق. pic.twitter.com/boDTaCRLAD — MOH'D TALEB OBAIDAT (@mt_obaidat) August 17, 2022

وتابعت: "والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".