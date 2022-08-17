غزة.. عوائل الشهداء يطالبون بحماية الأطفال الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

يقف محمد النيرب والد الطفلين الشهيدين أحمد ومؤمن اللذين ارتقيا في مجزرة مسجد عماد عقل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة جراء استهداف "إسرائيلي" جوي خلال العدوان الأخير الذي استمر مدة ثلاثة أيام، أمام منحوتة رملية على شاطئ بحر غزة، ليوصل رسالة إلى العالم بأن أطفال غزة بحاجة إلى أمان وحماية من آلة القتل "الإسرائيلية".

والد الشهيدين النيرب، رفع صورة نجليه وعلم فلسطين، خلال مشاركته مع عوائل الشهداء في فعالية لأكبر منحوتة رملية في فلسطين بطول 100 متر تضمنت أسماء 17 طفلاً من ضحايا العدوان الذي بدأ في الخامس من أغسطس الحالي، وطالب من المؤسسات الدولية بمحاسبة القتلة "الإسرائيليين" لابناءه عبر المحكمة الجنائية الدولية.

الوالد الاربعيني من العمر أصيب أيضًا خلال القصف الذي تتهرب "إسرائيل" من مسؤوليتها عنه وتدعي أنه ناجم عن سقوط من صاروخ للمقاومة، وهو خلاف الواقع، يقول النيرب: إن "القصف الإسرائيلي الذي وقع في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت أسفر عن استشهاد ولدي على يدي، وخمسون إصابة من المدنيين المتواجدين في مكان الاستهداف".

وبحسب وزارة الصحة بغزة، قالت حينها -عبر بيان لها- إن "مجزرة جباليا خلفت سبعة شهداء بينهم ستة أطفال ورجل خمسيني، إثر قصف متعمد من قبل طائرة بدون طيار إسرائيلية".

المواطن النيرب الذي يعسر حزنًا وألمًا على فقدان فلذه كبده أمام عينيه، أضاف في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن :"الجيش الإسرائيلي يتعمد ويصّر على استهداف الأطفال في جميع عملياته العسكرية على القطاع، وسط غياب المحاكمة والمحاسبة الدولية".

وفي هذه الفعالية التي شاركت فيها نحو 26 مؤسسة إعلامية وثقافية وحقوقية ومن المجتمع المدني، أكدت، على أهمية دور المجتمع الدولي في تطبيق قواعد القانون والمواثيق الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة في قتل المدنيين والأطفال من الشعب الفلسطيني.

وقالت فاطمة أبو نادي، منسقة فعالية المنحوتة الرملية التي نحتت بأيدي فنانين: "نطالب المؤسسات الحقوقية أن ترافع في قضايا قتل الأطفال المدنيين أمام محكمة الجنايات الدولية".

وأضافت إن "العدوان سجل مشاهد قاسية وعصيبة بحق المدنيين، منها ارتكاب مجزرة مقبر الفالوجا الذي ارتقى على إثرها 5 أطفال منهم 4 من عائلة نجم".

وتسبب العدوان الذي بدأته "إسرائيل" بغارة جوية على برج فلسطين في مدنية غزة، يوم الجمعة، باستشهاد 49 شخصًا من بينهم 17 طفل و 4 سيدات و 360 اصابة بجراح متفاوتة منها حالة بتر، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل.

الاحتلال يقتل الطفولة

وتزامن مع انطلاق الفعالية، تدشين وسم بعنوان (الاحتلال يقتل الطفولة) على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار فضح جرائم "إسرائيل" الإنسانية، حيث تصدر الوسم قائمة التريند على منصة تويتر بع تفاعل الآلاف عليه.

من جهته، قال الناشط الحقوقي، صلاح عبد العاطي: "يترتب تفعيل الولاية القضائية الدولية لدى دولة فلسطين والدول الأخرى في محاكمة مقترفي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضح الناشط الحقوقي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين كونه يخضع إلى ازدواجية المعايير التي تمارسها الجهات الدولية وعلى رأسه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عدا عن غياب خطة تدوير الصراع من دولة فلسطين وتعهدها بعدم الإحالة إلى محكمة الجنايات خلال قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بي لحم، الشهر الماضي".

ودعا، السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بمسار جاد في رفع الملفات التي توثق الجرائم بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية.

وكانت فلسطين، قد انضمت إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015 وتقدمت مباشرة بإعلان قبولها ولاية المحكمة القضائية على الأراضي المحتلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ يونيو/حزيران 2014 حتى وقتنا هذا.

وأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل أبناء الشعب الفلسطيني في تصعيداته العسكرية، ورمال غزة شاهدة على ذلك"، مشيرًا إلى مجزرة هدى غالية التي وقعت عام 2006.

وفي نهار يوم الجمعة بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2006، ارتكبت بحرية الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق قذيفة، مجزرة بحق عائلة غالية أثناء استجمامهم في بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اسفرت عن ارتقاء ستة شهداء ونجاة هدى التي كان عمرها حينها 12 ربيعًا.

وقال معروف: إن "الجيش يحتجز أيضًا 180 طفلاً داخل السجون، تحت ويلات المعاناة والظروف الصعبة"، وتابع: إن "إسرائيل تتعامل معنا بسياسة (لن نغفر للفلسطينيين)" في إشارة منه إلى استمرار القتل والدمار والتضييق.

القائم على حملة "الاحتلال يقتل الطفولة" محمود بارود، ناشد، العالم بضرورة وقف الجرائم، والعمل على حماية الأطفال والمدنيين من التوغل "الإسرائيلي".