الإفراج عن 4 مراكب صيد صادرتها زوارق الاحتلال من بحر غزة

أفادت نقابة الصيادين بغزة، مساء اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن 4 مراكب صيد عبر معبر كرم أبو سالم، صودرت في وقت سابق بحر قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين زكريا بكر في تصريحات صحفية، إن هذه المراكب صودرت قبل عدة أشهر، اثنين منهما لعائلة "أبو عودة" وآخر لعائلة "التوم".

وأضاف أن المصادرة تمت بعد اعتقال الصيادين على هذه المراكب قبل 6 شهور، وأبقوا على المراكب مصادرة في ميناء أسدود.

وأوضح بكر، أن الاحتلال يمارس جريمة بحق صيادي قطاع غزة من خلال اعتقال الصيادين ومراكبهم، إذ يُفرج عن المواطنين بعد اعتقالهم ويبقي على مراكبهم، في حين يُفرج عن مراكب صودرت سابقاً ويبقي المصادرة حديثاً.

الجدير بالذكر أن مهنة الصيد في غزة تضم، 5606 أشخاص، منهم 3606 صيادين، يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، كما بلغت اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين منذ بداية العام الجاري 150 اعتداءً، توزعت كالتالي: 40 اعتقال، وإصابة 16 صيادًا، وتدمير 7 قوارب، ومصادرة 13 قاربًا آخرين، وإتلاف مئات قطع الشباك.

ويتعمد الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة بشكل يومي، ويحرمهم من جمع قوت يومهم بأمن وسلام.