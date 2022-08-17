بث مباشر الأهلي وإيسترن كومباني اليوم يلا شوت- مشاهدة مباراة الأهلي وكومباني بث مباشر الآن، يبحث عشاق كرة القدم بشكل عام والنادي الأهلي المصري على وجه الخصوص عن، رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة النادي الأحمر ضد ايستر كومباني، والتي من المقرر إقامتها الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ إن أعين جماهير كرة القدم تتجه نحو الشاشات من أجل مشاهدة تلك المباراة التي ينتظرها جماهير الأهلي المتواجدين في كل بلد من الوطن العربي، فهم يعدون بالملايين كونه من أعرف النوادي على مستوى الوطن العربي والقارة الإفريقية.

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📸| فريقنا على أتم الاستعداد لمواجهة ايسترن كومباني ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/6tozp5mFtL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 16, 2022

شاهد مباراة الأهلي ضد ايسترن كومباني بث مباشر الآن HD

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