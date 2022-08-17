اعلان موعد صرف شيكات الشؤون غزة والضفة.. موعد صرف مستحقات الشؤون الجديدة، بعد الإعلان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي، باستئناف دعم السلطة الفلسطينية ماليا، وتعويضا عن عام 2021، والأسر المتعففة لا تتوقف عن البحث عن موعد صرف مستحقات وأموال الشؤون، كونهم لم يتلقوا أي دفعة نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية منذ ما يقارب من سنتين، بذرائع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وهو ما أثر سلبا على وضعهم المعيشي وفاقم أزماتهم المالية المتأزمة أصلا نتيجة تعطل أرباب تلك الأسر عن العمل لسنوات طويلة.

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

وتبحث الأسر الفقير في قطاع غزة والضفة المحتلة عن، اعلان موعد صرف شيكات الشؤون غزة والضفة.. موعد صرف مستحقات الشؤون الجديدة، لأنهم يعيشون الآن أوضاعا معيشية اقتصادية غاية في السوء، نتيجة تنصل وزارة المالية التنمية الاجتماعية من صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 20 شهرا على التوالي، وهو ما أثر بالسلب عليهم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الاجابة عن سؤال، هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، وذلك فور الاعلان عنها من قبل وزارة التنمية والجهات المختصة.

كنت أحرم حالي من الأكل عشان أشتري دفاتر وأقلام للتوجيهي

روان أحمد عبد الغفور من الفرع العلمي، من خانيونس،حاصلة على معدل 91،4% ، والدها يعاني من اعاقة بصرية وكانوا يعتمدون بشكل كبير على مستحقات الشؤون الاجتماعية في مصاريفهم،تتمنى روان أن تدرس الصيدلة وأن تصبح طالبة داخل الجامعة pic.twitter.com/7C2s5JnDFj — دعاء الشريف #فلسطين 🇵🇸 (@anadoaa8) August 2, 2022

مجدلاني: لا موعد محدد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية .. السلطة تعيش أسوأ أزمة مالية في تاريخها ولا يوجد لدينا ما نصرفه — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 25, 2021

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

ويعيش مستفيدو الشؤون الاجتماعية في محافظات الوطن عن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، خاصة أنهم يعيشون أسوأ أزمة اقتصادية مالية ومعيشية منذ سنوات عدة، فباتوا يبحثون بكثرة عن، لأن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف لهم أي دفعة نقدية منذ أكثر من سنة ونصف على التوالي، وهو ما أدى إلى اشتداد الأزمات المالية التي يعانون منها، حتى تكدست الديون عليهم للمتاجر والبقالات والصيدليات.

الى اصحاب القرار أين مستحقات الشؤون الاجتماعية للفقراء في غزة !! pic.twitter.com/10WKZNjPaP — محمد عبد 🇵🇸 (@Qreaqa2M) April 20, 2021

متى صرف شيكات الشؤون رام الله

ويبحث المستفيدون من الشؤون الاجتماعية عن، متى صرف شيكات الشؤون رام الله، إلا إن الوزارة لم تحدد أي تاريخ لصرف تلك المخصصات، بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، على الرغم من قرار استئناف المساعدات الأوروبية اعتبارا من الشهر الماضي، وسيدفعون لهم أموال عام 2021 التي لم يدفعوها لهم، ورغم ذلك لم تقدم وزارة التنمية على صرف كامل مخصصاتهم، وهو ما آثار غضبهم واستنكارهم واستيائهم متهمين الجهات المختصة بالتعمد في تكريس الحالة التي يعيشونها، ونرفق لكم، اعلان موعد صرف شيكات الشؤون غزة والضفة.. موعد صرف مستحقات الشؤون الجديدة، فور الإعلان عنها من قبل وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن وزير التنمية أحمد مجدلاني قد أعلن في وقت سابق أنه اقترب موعد صرف مخصصات الأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة المحتلة.