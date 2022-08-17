تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، يهتم جماهير كرة القدم المصرية في مشاهدة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري المصري الممتاز، إذ إنه من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وكومباني الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة وذلك مساء اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، ضمن الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد المقاولون العرب، وكل أعين جماهير كرة القدم المصرية على هذه المباراة لاسيما عشاق النادي الأهلي، فهم لا يفوتون مباراة دون أن تتجه أنظارهم إلى شاشات بث المباراة لمشاهدة تفاصيلها كاملة.

مشاهدة مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني اليوم مباشر

ويهتم عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي بالبحث عن، تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، خاصة أن النادي الأهلي يحظى بجماهير عفيرة على مستوى الوطن العربي، وليس على مستوى جمهورية مصر العربية، فهو نادي كبير ومن أكثر النوادي على مستوى العالم تحقيقا للبطولات المحلية والقارية، لذلك ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" رابط، مشاهدة مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني اليوم مباشر، لتتمتعوا بمشاهدة المباراة بث مباشر وبجودة عالية، دون أن خلل يطرأ على البث.

📋| إليكم قائمة فريقنا لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز🦅✌️✊#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/l7hCHQQxGh — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 16, 2022

شاهد مباراة الأهلي ضد ايسترن كومباني بث مباشر الآن HD

ويبحث عشاق كرة القدم عن، شاهد مباراة الأهلي ضد ايسترن كومباني بث مباشر الآن HD، خاصة أن النادي الأهلي يحظى باهتمام ملايين المتابعين على مستوى دول الوطن العربي، فهو نادي عريق وحصد عشرات البطولات المهمة على المستوى المحلي المصري، والمستوى القاري، فهو أكثر من حقق بطولة الدوري المصري، وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الأمم الإفريقية، كما إنه يضم نخبة من اللاعبين الجيدين على كل المستويات العربية والإفريقية.

📸| فريقنا على أتم الاستعداد لمواجهة ايسترن كومباني ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/6tozp5mFtL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 16, 2022

تشكيل الأهلي أمام ايسترن كومباني اليوم

وتحرص جماهير النادي الأهلي على البحث عن، تشكيل الأهلي أمام ايسترن كومباني اليوم، فهي تفضل الاطلاع على التشكيل الذي سيلعب به الأهلي ضد الفرق الأخرى، ومن المؤكد أن يحرس عرين النادي الأهلي أمام إيسترن كومباني علي لطفي، فيما يقود هجوم الأحمر أحمد سيد غريب، وإليكم تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيسترن كومباني كاملاً

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد أشرف.

خط الوسط: رامي ربيعة، محمد محمود، محمد فخري، لويس ميكيسوني، زياد طارق.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم

من الآن يبحث عشاق كرة القدم عن، بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، لأنها من أهم المباريات في جميع جولات النادي الأهلي، إذ يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إيسترن كومباني في الدوري المصري الممتاز، وذلك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، لذلك تبحث جماهير كرة القدم عن، تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم، وهو ما نرفقه لكم في هذه المقالة.