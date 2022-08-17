حقيقة وتفاصيل وفاة الفنان المصري هشام سليم- من هو الفنان المصري هشام سليم السيرة الذاتية ويكيبيديا، أحدث خبر وفاة الفنان المصري هشام سليم، خلال الساعات الـ48 الماضية ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المصرية، بعد إعلان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن إصابة الفنان سليم بسرطان الرئة، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للوقوف على حقيقة وفاة الفنان هشام سليم بعد تداول أنباء عن وفاته خلال الساعات الماضية، يذكر أن آخر أعمال هشام سليم في الدراما كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي كان مأخوذًا عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية.

حقيقة وفاة الفنان هشام سليم

,كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة وفاة النجم هشام سليم متأثرا بمعاناته من الأورام السرطانية، مشدداً على أن كل الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول الفنان المصري مجرد شائعات سخيفة، وأكد أشرف زكي أنه على تواصل دائم معه للاطمئنان على وضعه الصحي.

وتم تداول شائعة مساء أمس أكدت وفاة هشام سليم في إحدى المدن الساحلية داخل مصر، متأثرا بمضاعفات إصابته بسرطان الرئة، وأكدت الشائعة أن أسرة الفنان المصري تتكتم الخبر، ما دفع أشرف زكي لنفي القصة بأكملها، وتدارك نقيب المهن التمثيلية تصريحات صدرت سابقا عن النقابة حول صعوبة التواصل مع هشام وعدم وجود معلومات عن وضعه الصحي، وأكد في توضيح صادر عن النقابة بأن التواصل يتم بصفة دورية.

هشام سليم - ويكيبيديا

وتجاهل هشام سليم سابقا أنباء إصابته بالسرطان لافتا إلى إقامته بمدينة العين السخنة وبحالة جيدة، وقال: أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد فالسخنة.

واختتم "سليم": "كل اللي يجيبه ربنا كويس.. أنا بخير قاعد في العين السخنة حاليًا"، ووجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم لسليم أبرزهم النجمة شريهان التي كتبت عبر تويتر: "سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة".

ورفضت الفنانة يسرا زوجة شقيق هشام سليم تأكيد خبر مرضه أو نفيه، واكتفت بتعليق قصير قالت فيه: هشام سليم كويس الحمد لله، حقيقة وتفاصيل وفاة الفنان المصري هشام سليم- من هو الفنان المصري هشام سليم السيرة الذاتية ويكيبيديا

حقيقة وفاة هشام سليم بعد إصابته بمرض السرطان

,خرج الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين عن صمته، حيث نفى الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاة الفنان الكبير هشام سليم، مشدداً على أن كل ما تردد مؤخراً حول تلك الأخبار مجرد شائعة سخيفة، مؤكداً أنه على تواصل دائم معه.

وكانت قد انتشرت منذ فترة عدة أخبار تفيد بإصابة هشام سليم بالسرطان، وذلك وسط تكتم شديد من أسرة الفنان البالغ من العمر 66 عامًا على أخبار حالته الصحية، وفق (لها).



ليكشف هشام، بعد ذلك، أنه يتواجد بمدينة العين السخنة، نافياً تدهور حالته الصحية، إلا أنه لم ينف أو يؤكد إصابته بشكل صريح بمرض السرطان، قائلاً: "أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد فالسخنة".



يشار إلى أن هشام، هو نجل رئيس نادي الأهلي الراحل، صالح سليم، وبدأ مسيرته الفنية بأدوار كبيرة ذات تأثير، مثل دوره في "إمبراطورية ميم"، مع فاتن حمامة وأحمد مظهر، و"عودة الابن الضال" ليوسف شاهين، ومن أبرز أعماله مسلسل "ليالي الحلمية"، وفيلما "يا دنيا يا غرامي"، و"أريد حلاً"، حقيقة وتفاصيل وفاة الفنان المصري هشام سليم- من هو الفنان المصري هشام سليم السيرة الذاتية ويكيبيديا





هشام سليم السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات حول الحياة الشخصية والمسيرة المهنية والسيرة الذاتية للممثل المصري هشام سليم:

الاسم الكامل: هشام محمد صالح سليم.

هشام محمد صالح سليم. تاريخ الولادة: السابع والعشرون من شهر كانون الثاني يناير عام 1958.

السابع والعشرون من شهر كانون الثاني يناير عام 1958. مكان الولادة: العاصمة المصرية القاهرة.

العاصمة المصرية القاهرة. العمر: أربعة وستون عامًا.

أربعة وستون عامًا. الجنسية: مصري.

مصري. عدد الأولاد: ثلاثة.

ثلاثة. أسماء الأولاد: نور وزين الشرف وقسمت هشام سليم.

نور وزين الشرف وقسمت هشام سليم. المهنة: ممثل.

ممثل. الجامعة: جامعة حلوان.

جامعة حلوان. التحصيل العلمي: بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق.

بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق. سنوات النشاط: منذ عام 1972 حتى اليوم.

أعمال الفنان هشام سليم

وفي مقالنا حقيقة وتفاصيل وفاة الفنان المصري هشام سليم- من هو الفنان المصري هشام سليم السيرة الذاتية ويكيبيديا، خلال مشواره الفني الذي بدأ منذ عام 1972، وعلى مدى خمسين عامًا قدم الممثل المصري أعمالًا منوعةً في السينما والتلفزيون والمسرح لاقت نجاحًا كبيرًا ومن أبرزها:

مسلسل حسن الهواري عام 2018.

أهل إسكندرية عام 2014.

فيلم قليل من الحب كثير من العنف عام 1995.

فيلم 45 يوماً عام 2007.

فيلم جمال عبد الناصر عام 1999.

مسلسل مجنون ليلى وهو مسلسل إذاعي عام 2008.

برنامج عفاريت حسين الإمام.

مسرحية شارع محمد علي عام 1991.

برنامج الليلة مع هالة سرحان عام 1997.

مسلسل حرب الجواسيس عام 2009.

مسلسل اختفاء سعيد مهران عام 2010.

🔴أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ينفي ما يتم تداوله حول وفاة هشام سليم 🔻https://t.co/vkF3i2MmrC — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 15, 2022

تفاصيل مرض الفنان هشام سليم

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة هشام سليم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أشرف زكي في العديد من التصريحات الصحفية أن كافة الأنباء المتداولة عن وفاة هشام سليم ليست صحيحة ومجرد شائعات، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر معه.

ولفت أشرف زكي إلى أن هشام سليم بصحة جيدة ويتواجد مع عائلته، ويواصل العلاج المتبع وفقاً لحالته الصحية تحت إشراف الأطباء.

وتمنى نقيب المهن التمثيلية أن يصمت الأشخاص الذين يروجون لوفاة الفنانيين والمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه تؤثر عليه بشكل سلبي.

وتابع أشرف زكي قائلاً: "هذا يعطي آثارًا سلبية للغاية لأي فنان، ولا بد من احترام أي شخص ولا تثار حوله هذه الشائعات بتلك الطرق الغريبة".

حقيقة مرض هشام سليم

يذكر أن الفنان هشام سليم اختفى طوال الفترة الماضية بعد تداول عدد من الأنباء عن إصابته بمرض السرطان وسط تكتم شديد من الفنان البالغ من العمر 64 عاماً عن أخبار وتفاصيل حالته الصحية.

وتداولت العديد من الصحفات المهتمة بأخبار المشاهير خبر إصابة هشام سليم بالسرطان بعد أنباء تفيد بنقله إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة، إلا أن هذا الخبر يعود إلى عام 2016، حيث نقل نجم مسلسل ليالي الحلمية إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة إثر حالة من الإجهاد في أثناء تصوير المسلسل الرمضاني.

وفي تسجيل صوتي عرض في برنامج ET بالعربي، كشف هشام سليم عن حالته الصحية في رسالة للجمهور قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس... وأنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله، وقاعد في السخنة"، دون تصريح واضح بإصابته بالمرض.

ووجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم لسليم أبرزهم النجمة شريهان التي كتبت عبر تويتر: "سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة".

يذكر أن آخر أعمال هشام سليم مشاركته في فيلم "موسى" والذي يجسد فيه دور لواء بالداخلية، ويشاركه فيه البطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين

شائعات وفاة #هشام_سليم.. نقيب الممثلين يكشف الحقيقة pic.twitter.com/5vmenr1j9T — اليوم السابع (@youm7) August 17, 2022

الفنان هشام سليم ويكيبيديا

والفنان المصري هشام محمد صالح سليم من مواليد العاصمة المصرية القاهرة في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني يناير عام 1958 وهو في الرابعة والستين من العمر، وهو ممثل مصري معروف قدم العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وقد بدأ مسيرته الفنية منذ أن كان في الرابعة عشرة حيث لعب دورًا في فيلم إمبراطورية ميم الذي عرض عام 1972 وكان ابن فاتن حمامة، كما يعمل في قناة سكاي نيوز عربية حيث يقدم برنامج حوار القاهرة وهو ابن لاعب كرة القدم المصري الشهير محمد صالح.