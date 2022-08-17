بالفيديو شاهد لحظة حدوث انفجارات في مستودع للألعاب النارية في ارمينيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:06 م
17 اغسطس 2022
شاهد لحظة حدوث انفجارات في مستودع للألعاب النارية في ارمينيا
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دمرت انفجارات متتالية مستودعًا للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة الأرمينية يريفان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 61 شخصا.

وقال مصدر في وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، إن إجمالي القتلى حتى الآن بلغ 6 أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.

وأضافت، أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.

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