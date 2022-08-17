بالفيديو الأسير فراس صوافطة يتنسم عبير الحرية بعد اعتقال دام (18) عامًا

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد فراس محمود أحمد صوافطة (39 عامًا) من طوباس بمحافظة طمون بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر عامًا و24يومًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 23/07/2004م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر فراس صوافطة ولد بتاريخ 20/10/1983م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن هداريم.

وفيما يلي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة الافراج عن الأسير فراس صوافطة:

