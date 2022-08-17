حقيقة وفاة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد- سبب مرض خالد مقداد- من أكثر المواضيع التي يسأل عنها الكثيرون خلال الآونة الأخيرة، هي وفاة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد، حيث انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعة وفاة خالد مقداد مالك مجموعة قنوات (طيور الجنة) الشهيرة و المخصصة للأطفال، وتناقلت هذه الشائعة عدة مواقع إلكترونية في عدة دول عربية، وسط شائعات أخرى عن مرضه الشديد، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر حقيقة وفاة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد- سبب مرض خالد مقداد.

سبب وفاة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد

إلا ان خالد مقداد حرص على نفي الشائعات التى تعرض لها، من خلال ظهوره في مقطع فيديو برفقة زوجته ونجليه عبر موقع (فيسبوك)، ليحسم الجدل ويضع حدا للشائعات التى ترددت حول وفاته.

وظهر خالد مقداد في الفيديو الذى نشره نجله (المعتصم بالله) الشهير بـ(عصومي) على صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) تحت عنوان (اشترينا لبابا سيارة جديدة.. ردة فعله لما شافها)، وسط سعادة من خالد مقداد حال رؤيته السيارة الجديدة التي اشتراها نجلاه من أجله، بعد أن أكدا أن والدهما يبحث عن هذه السيارة منذ شهرين.

وهذه ليست المرة الأولى لتداول شائعات حول وفاة خالد مقداد ، إذ سبق انتشار شائعات حول وفاة خالد مقداد العام الماضى عقب تداول نجله المعتصم بالله صورة لوالده من داخل المستشفى، ولكن شقيقه أحمد مقداد نفى تلك الشائعات، مؤكدًا أنه لا يزال تحت العلاج، معلقا: (الحمد لله رب العالمين أخي الحبيب أبو الوليد خالد مقداد لا يزال تحت العلاج وهو بتحسن تدريجي؛ ولا صحة لأي شائعات أو أخبار زائفة).





و في هذا السياق، فقد خرج ابنه المعتصم بالله مقداد لينفي وفاة خالد مقداد والده، حيث رد على هذه الشائعة من خلال تصويره عدة مقاطع فيديو أثناء تواجده برفقته في المطار، وفق (ليالينا).

وأكد عصومي أنه قام بعدة زيارات بعد أن مكث في الأردن رفقة والده لعدة أيام، واطمأنوا على الجميع هناك قبل استعدادهم للعودة إلى تركيا.

وقال عصومي من خلال الفيديو: "إن صحة والده في خير حال، إذ أنه قام أيضا بعمل بعض الفحوصات الطبية، وطمأنهم الأطباء عليها، وظهرا خلال الفيديو وهما يتناولان الطعام في المطار".

ومازح خالد مقداد نجله عصومي فور وصولهما إلى إسطنبول، حيث أكد أنه كان يريد تغطية أحداث الرحلة بحسب ما وعد الجمهور، ولكنه غطّ في نوم عميق أثناء الرحلة وحتى وصولهما إلى تركيا.

وظهرت العائلة خلال الفيديو وهم يجتمعون بعد 3 أيام غياب لخالد وعصومي مقداد في الأردن، حيث بكى الصغار واحتضن الأب الجميع فور عودته، كما انطلقوا في رحلة ترفيهية لركوب الدراجات والتمشية وتصوير الفلوجات التي شاركوها مع الجمهور.

وبهذه الفلوجات التي صورها عصومي مقداد، أكد أن والده بصحة جيدة ونفى أي شائعات تخص وفاة خالد مقداد، بطريقة غير مباشرة، حيث إنه قام بتصوير أكثر من فلوج ظهر خلالها خالد مقداد بصحة جيدة وبدون أي تعب.