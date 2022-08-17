بالفيديو الاحتلال يفرج عن الأسير فـــراس صوافطة من طوباس بعد 18 عاماً

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء 17/8/2022، عن الأسير القيادي المجاهد فراس محمود صوافطة "أبو الوليد"، من محافظة طوباس بعد قضاء 18 عامًا في سجون الاحتلال.

وكان من المقرر، أن يعانق الأسير صوافطة الحرية بتاريخ 14 أغسطس / آب الجاري، إلا أن محكمة الاحتلال ماطلت في الإفراج عنه.





وأكدت عائلة الأسير المجاهد صوافطة في مقابلة خاصة، خبر الإفراج عن نجلها ظهر اليوم الأربعاء، حيث أصدرت محكمة الاحتلال قرار الإفراج عنه بعد 18 عاماً من الاعتقال والتنقل بين السجون والمعتقلات.

ويعتبر الأسير المجاهد صوافطة أحد أبرز قادة الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث شغل منصب نائب أمير الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي.

يذكر أن قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير صوافطة من محافظة طوباس بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2004م، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لـ 18 عامًا.