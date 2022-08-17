نغصت فرحته الأحد الماضي بالتمديد

الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير فـــراس صوافطة من طوباس بعد 18 عاماً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:08 م
17 اغسطس 2022
فراس صوافطة.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر

قررت محكمة سالم العسكرية الصهيونية صباح اليوم الأربعاء 17/8/2022 الإفراج عن الأسير فراس محمود أحمد صوافطة من محافظة طوباس بعد ثلاثة أيام على إعادة اعتقاله للتغيص على فرحته بالإفراج عنه يوم الأحد الماضي بعد 18 عاماً، وفقا لمؤسسة مهجة القدس.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "سالم" شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد أجلت  جلسة الأسير فراس صوافطة (39 عامًا) من طوباس، حتى تاريخ 23 آب/ أغسطس الجاري، لفحص إمكانية تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد هذا التاريخ.

يُشار إلى أن الأسير صوافطة كان من المفترض أن يفرج عنه في شهر تموز الماضي بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 18 عامًا، وعلى إثر قضية وجهت له وهو في الأسر، جرى تمديد اعتقاله، ومحاكمته.

متعلقات