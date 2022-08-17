سبب وفاة الممثلة السورية انطوانيت نجيب- أهم أعمال انطوانيت نجيب

سبب وفاة الممثلة السورية انطوانيت نجيب من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي، حيث أن الفنانة السورية انطوانيت نجيب من أكثر الفنانين المحبوبين لدى الشعب العربي بأكمله وسوريا على وجه الخصوص، حيث كانت تلمع في الأعمال الدرامية العربية والشامية وكان لها حضور كبير على الشاشة العربية والدراما السورية تحديداً، لذا يسأل كثيرون عن سبب وفاة الممثلة السورية انطوانيت نجيب التي تبلغ من العمر 92 عاماً، وتعد أكثر الفنانات سناً.

من هي انطوانيت نجيب

وأعلنت مصادر سورية عن وفاة الممثلة السورية انطوانيت نجيب عن عمر ناهز الـ92 عاماً بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق الممثلة القديرة الراحلة، وأصدرت بياناً نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك جاء فيه:”فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إن لله وإن اليه راجعون، فليكن ذكرها مؤبداً”.

أعمال انطوانيت نجيب

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عمل بين مسرح وسينما وتلفزيون.

وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر نحو 92 عاما، وقد شاركت العام الماضي قبل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، بفيلم "فيك أب"، كضيفة شرف.

وهي من مواليد فبراير عام 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة، وكانت بدايتها السينمائية عام 1973 بفيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة"، ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل "صح النوم".

السيرة الذاتية للفنانة انطوانيت نجيب

ممثلة سورية من مواليد مدينة درعا. بدأت حياتها الفنية بعد أن انضمت لنقابة الفنانين السورين عام 1968، شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخها الفني الطويل الذي برعت فيه فى أداء أدوار الأم الطيبة التي تسعى على راحة أولادها، كما قدمت عدة أعمال فنية على المسرح و الإذاعة السورية.

الموطن: سوريا

تاريخ الميلاد: 20 فبراير 1930

بلد الميلاد: سوريا

أعمال الفنانة انطوانيت نجيب

بعد انتساب أنطوانيت للنقابة وانطلاقها في مجال السينما والأفلام، تابعت عملها في السينما حيث ظهرت عام 1973 في فيلمي شقة الحب وامرأة حائرة، كما انتقلت للعمل على الشاشة الصغيرة وشاركت في نفس العام في مسلسل صح النوم الشهير.

في عام 1976، شاركت في فيلم الحب الحرام، وغابت بعدها عن الشاشة وابتعدت عن التمثيل لمدة ستة سنوات، عادت بعدها عام 1982، للعمل وظهرت في مسلسل السعد وعد.

وشهدت الفترة اللاحقة لهذا العمل قلة في الأعمال، فبين عامي 1983 و 1986، لم تظهر أنطوانيت إلا في عملين وحيدين وهما جلوة راكان وراعي الأوله.

ابتعدت أنطوانيت نجيب مرة أخرى عن الشاشة حتى عام 1992، حيث عادت للظهور في مسلسل الشريد بالإضافة للسهرة التلفزيونية تراب الزريعة.

في عامي 1995 و1996، كثفت مشاركاتها التلفزيونية الدرامية، فكانت شخصياتها عديدة ومتنوعة، حيث ظهرت في مسلسلات شيمة، الخطوات الصعبة، الجوارح، كنا أصدقاء، القصاص، أخوة التراب، أيام الغضب والمحكوم.

بين عامي 1997 و 2000، شاركت أنطوانيت نجيب في العديد من الأعمال التلفزيونية ومنها مسلسل حمام القيشاني الجزء الثاني والثالث، أوراق خريفية، فضاءات رمادية، عائلتي وأنا، حي المزار، دنيا، الفصول الأربعة الجزء الأول، الخوالي، ومرايا 2000.

وبين عامي 2001 و 2002، شاركت أنطوانيت نجيب في مسلسلات عندما يموت الحب، مغامرات صيفية، حمام القيشاني الجزء الرابع والفصول الأربعة الجزء الثاني.

عام 2003-2004، شاركت في مسلسلات قانون ولكن، الشمعة والدبوس، بيت العز، حكاية خريف ومرزوق على جميع الجبهات، بالإضافة إلى الفيلم القصير عن الحب.

في عام 2005-2006 ظهرت في أعمال جديدة وشخصيات متنوعة لهذا العام ومن بينها فسحة سماوية، المحطة 30، صدى الروح، أهل الغرام الجزء الأول، وشاء الهوى، بالإضافة إلى السهرة التلفزيونية التي تحمل اسم دموع مرام.

في عام 2007-2008، شاركت في عدة مسلسلات أهمها الاجتياح، الهاربة، ممرات ضيقة، جمال الروح، طوق الياسمين، بالإضافة إلى فيلم الذي يحمل اسم التجلي الأخير لغيلان الدمشقي.

وفي عام 2009-2010، كان لها عدة مشاركات منها مسلسلات قلوب صغيرة، هي دنيتنا، الدبور، مطلوب رجال وقيود الروح.

في عام 2011، شاركت في فيلم غرفة سمير، ومسلسلات العشق الحرام، ولادة من الخاصرة وجلسات نسائية.

في عام 2012، شاركت في مسلسلات الأميمي، الهروب، وما بتخلص حكايتنا. وفي عام 2013، شاركت في مسلسلي تحت سماء الوطن وصرخة روح.

عام 2014، شاركت في مسلسلات حمام شامي، القربان وبواب الريح. في عام 2015، شاركت في فيلم رسائل الكرز، ومسلسلات دنيا.

في عام 2016، شاركت في مسلسلات ياريت وعطر الشام.

عام 2018، حلت ضيفة شرف على عدة أعمال مثل طريق، فرصة أخيرة وروزانا. أما في عام 2019، شاركت في مسلسلين فقط سايكو، هوا أصفر.

وفي عام 2020، سيعرض مسلسل جديد ويحمل اسم فارس وخمس عوانس، إضافة لمسلسل شارع شيكاغو حيث حلت كضيفة شرف بعدة حلقات

شاركت أنطوانيت نجيب في عدة مسرحيات وحظيت الفنانة بشهرة واسعة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد تجسيدها العديد من الأدوار المسرحية ونذكر منها حط بالخرج، شغلة فاينة، الأشجار تموت واقفة، سراديب الصنايعية، وسهرة مع أبو خليل القباني.