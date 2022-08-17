رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 8 أغسطس 2022

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/ 2022 ، ينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة اي معلومات بشأن المنحة القطرية الـ100 دولار وخاصة ان موعد الصرف يتم شهرياً خلال هذه الايام ، ويأتي الموعد الشهر الحالي بعد ان تعرض قطاع غزة لعدوان وحشي استمر لثلاثة ايام نفذ خلاله الاحتلال جريمة بشعة باغتيال ثلة من قادة الجهاد إصابة ال48 شهيداً ، والمنحة القطرية في ظل الظروف الحالية ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع موعد الاعلان عن صرف المنحة القطرية لنشر رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر اغسطس 8/ 2022 .

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 8 اغسطس 2022

كالشهر الماضي وخلال هذة الايام متوقع ان تعلن اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية عن موعد صرف المنحة

وكان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قال أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت بصرف دفعة من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة 21_8







السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير العمادي، أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 8 اغسطس 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية..





رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 8 اغسطس 2022

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