طريقة سهلة ومجربة لسد الشهية- مشروبات تساعد على سد الشهية- مع التنوع الكبير الذي طرأ على الأكل والأطعمة في كل أنحاء العالم، والاستمرار في اختراع واكتشاف أصناف جديدة منه، بدأت أغلب الناس تعاني من البدانة وامتلاء الجسد، والشهية الزائدة والإقبال الكبير على الطعام، من أصغرهم وحتى أكبرهم، فما هي أسباب الشهية الزائدة، وما هي أهم الأساليب المتبعة للحد منها، كل هذه التفاصيل وأكثر سيتم توضيحها في مقال فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

كيف اسد شهيتي عن الأكل نهائيا

تعتبر مشكلة الشهية الزائدة مشكلةً شائعةً لدى العديد من الناس في كل أنحاء العالم، وفي حالة الشهية الزائدة يعاني الشخص من ازدياد في طلب جسمه للطعام وخاصةً الأكل ذا نسبة الدسم العالي، والحلوى، والسكر، وتعود هذه الشهية لأسباب عديدة ومختلفة من شخص إلى آخر، فمنها الوراثي أو الصحي أو النفسي، لذلك يبحث الكثيرون عن حلول لهذه المشكلة، ومن أهم هذه الطرق نذكر:

تناول الطعام الغني بالألياف والذي يعطي شعورًا دائمًا بالشبع ولفترات أطول.

تناول وجبات صغيرة بشكل متقطع وتوزيعها على مدار اليوم.

الحرص على تناول كميات كافية من البروتين.

الالتزام بتناول الطعام بشكل بطيء والابتعاد عن السرعة.

أكل الخضروات والفواكه بين الوجبات.

الحرص على شرب كميات كافية من الماء.

ممارسة الرياضة قبل تناول الطعام بنصف ساعة.

أهم أسباب الشهية الزائدة

توجد الكثير من الأسباب التي تزيد من معدل الإحساس بالجوع وتحفز شهية الشخص على تناول الطعام بشكل مستمر، ومن هذه الأسباب والعادات نذكر:

زيادة نشاط الغدة الدرقية: وهذا يعد من أهم الأسباب الصحية، حيث يحدث في وظائفها خلل ما، مما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في الجسد، ومنها زيادة الشهية، وإقبال كبير على الأكل.

نقص نسبة السكر في الدم: في هذه الحالة الصحية يصبح الجسد أكثر احتياجًا للأكل وخاصةً أصناف الحلوى والسكر، وذلك من أجل إنتاج الطاقة اللازمة للجسد، وفي حال تشخيص الإنسان بمرض السكر فهذا يعتبر من أهم الأسباب لزيادة الإقبال على الطعام وطلب كميات أكبر منه.

جفاف الجسد: في هذه الحالة الصحية كلما كان الجسد جافًا كلما زاد إقبال الشخص على الطعام، وأفرط في تناوله.

وجود مرض حساسية: هو من أحد أهم الأسباب التي تسبب زيادة في الشهية على الأكل، بسبب تركيبة معظم أدويتها، التي تحتوي على مواد تسبب زيادة في شهية مترافق مع إحساس بالجوع الدائم.

الأرق وعدم انتظام النوم: تعتبر ساعات النوم القليلة من أهم الأسباب التي تحدث تغيرات هرمونية في الجسد، وتعد السبب الرئيسي للشهية الزائدة وخاصةً في الوقت الليلي من اليوم.

العوامل النفسية: مثل الكآبة والضغوطات النفسية، فهما يسببان حالةً مستمرةً من التوتر، وزيادةً في الشهية، وتعرف الكآبة على مر العصور بارتباطها الدائم بالأكل وازدياد وجباته، ولا يمكن نسيان أوقات الفراغ التي ترافق هذه الأمراض، مما يؤدي بالإنسان إلى اعتبار الطعام هو الحل الأمثل.

العوامل الوراثية: مثل الوزن الزائد والذي يصنف من الأسباب الرئيسية التي تزيد من الشهية، وذلك بسبب تعود الجسد على الوجبات الكثيرة والكبيرة كل يوم.

المشروبات التي تساعد على سد الشهية

توجد بعض المشروبات التي أثبتت فعاليتها في تقليل شهية الإنسان، وضبطها، ومن أهم هذه المشروبات نذكر:

الماء

يعتبر الماء من أهم المشروبات لضبط الشهية، فهو يحفز الشعور بامتلاء المعدة، بالإضافة إلى عدم احتوائه على كمية من السعرات الحرارية.

الشاي الأخضر

تناول كوبًا من الشاي الأخضر في الصباح على الريق مباشرةً يحد من شهية الشخص للطعام، كما يزيد من معدل حرق الدهون المتكدسة في الجسم، والتصغير من حجم المعدة.

القهوة

تعتبر القهوة من أهم المشروبات التي أثبتت فعاليتها في التقليل من الشعور بالجوع، ولا سيما تلك الخالية من الكافئين، حيث أن مجموعة من الدراسات قد أثبتت أن شرب كوب واحد من القهوة في الصباح يعطي شعورًا بالشبع لثلاث ساعات متواصلة.

أدوية خسارة الوزن

تتسبب الشهية الزائدة في زيادة غير مرغوبة بالوزن مما يؤدي للإصابة بالبدانة والسمنة، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول الأدوية من أجل تخفيض أوزانهم، حيث يعتمد المبدأ الرئيسي لمثل هذه العقاقير على التحايل على جهاز الجسم العصبي المركزي، وذلك من خلال إعطاءه مؤشرات على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، مما يجعله يعتقد أن الجسم ليس بحاجة إلى تناول الطعام، وتجدر الإشارة إلى أن التناول العشوائي لمثل هذه الأنواع من الأدوية ودون اللجوء إلى الطبيب أو الأخصائي قد يؤدي بصاحبه إلى العديد من المشاكل الصحية التي من الممكن أن تشكل خطرًا على الحياة.

مضار أدوية التخسيس

مع اعتقاد الكثير من الناس بأن أدوية التخسيس والحد من الشهية هي الحل الأمثل، ولكن لا ينصح بالاستمرار بها لأوقات طويلة، بسبب نتائجها السلبية الكثيرة على الجسد، ومنها:

ازدياد كبير في دقات القلب.

الأرق وعدم انتظام النوم.

ارتفاع ضغط دم .

التشنج والهلوسات.

الإمساك.

اضطراب جهاز الهضم .

الإحساس بالتعب والإرهاق في كل الأوقات.

الإحساس بالعطش بشكل دائم.

التعرق.

المعاناة من دوار الرأس والدوخة.