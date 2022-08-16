أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 17-8-2022، ويبحث عدد كبير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في المغرب، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، الذين يهتمون بشكل كبير في أسعار الذهب من حيث ارتفاع اسعار ام انخفاضها، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 17-8-2022، ولمعرفة أسعار الذهب نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

تراجع أسعار الذهب في المغرب

تراجعت أسعار الذهب في المغرب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 17-8-2022، تزامنًا مع هبوط "المعدن النفيس" عالميًا بأكبر وتيرة يومية في شهر.





أسعار كافة عيارات الذهب في المغرب

جرام الذهب عيار 24

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب، إلى نحو 597.40 درهم (57.05 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المغرب (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 522.74 درهم (49.92 دولار).

جرام الذهب عيار 18

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، إلى نحو 448.06 درهم (42.78 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 348.49 درهم (33.28 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في المغرب، تراجعًا إلى نحو 18.579 ألف درهم (1774 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب (8 جرامات من عيار 21) نحو 4.182 ألف درهم (399.32 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم، بعدما انخفضت أمس بأكبر وتيرة يومية في شهر تقريبًا وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي عقب بيانات صينية ضعيفة.