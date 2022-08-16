سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، لا يتوقف السوريون في البحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية بلادهم، خاصة أنها تشهد صعودا وهبوطا نتيجة الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، أدى إلى ضعف العملة الوطنية في سوريا، وهو ما دفع انخفاض العملة الوطنية الليرة السورية مقابل العملات الأخرى لاسيما الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، وبالتالي نزول عملتها الوطنية الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وغيرها من العملات القوية عالميا في التداول التجاري بين الدول.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

ويبحث السوريون مطلع كل صباح وعند بزوغ الشمس عن، سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، فالسؤال عن أسعار العملات في هذا البلد الشامي الذي يشهد أحداثا مأساوية من نحو عقد من الزمن أمر ضرورة للملايين من الناس، لأصحاب شركات الصرافة والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة الأمريكية، وغيرهم الكثير من الفئات التي تهتم بهذا الأمر، وهو ما دفع فريق العمل بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لإرفاق لكم الإجابة عن، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، لتعم الفائدة على كل شخص حريص على الاطلاع على أسعار الليرة السورية والدولار الأمريكي.

خبراء في الاقتصاد يرجحون تجاوز الليرة الاسدية عتبة 5000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة وجيزة بعد تجاوزها عتبة 4400 هذا اليوم .#سوريا pic.twitter.com/JNBUhVJh0m — ibrahim radwan (@ibrahim78197182) August 15, 2022

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أغسطس في سوريا

ويحرص مئات الآلاف من السوريين منهم التجار والمستورين والموردين، في الاطلاع على، سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أغسطس في سوريا، لأنهم ملف مهم بالنسبة لهم، وبعد أن بحثنا عبر المواقع المختصة، شهدنا ارتفاع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4400 ليرة للشراء، و4440 ليرة للبيع، مقابل 4390 ليرة للشراء، و4430 ليرة للبيع أمس الثلاثاء، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

النظام يحدد سعر صرف الدولار في موازنة 2023 بـ 3 آلاف ليرة



حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.#اقتصاد_سورياhttps://t.co/C5gThseBCy pic.twitter.com/3QSck7fo1X — eqtsad (@eqtsad_syria) August 13, 2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء 17 أغسطس

ويبحث السوريون وكل ساعة تقريبا عن أسعار العملات في سوريا، لاسيما الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي وكذلك الجنيه الإسترليني، لذلك ننشر لكم الإجابة حول سؤال، سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، وكذلك نرفق لكم الإجابة عن، سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، وتراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4463 ليرة للشراء، و4509 ليرات للبيع، مقابل 4487 ليرات للشراء، و4533 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء، بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 5288 ليرة للشراء، و5346 ليرة للبيع، مقابل 5298 ليرة للشراء، و5357 ليرة للبيع، أمس.