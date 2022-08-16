أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 17-8-2022، ويبحث عدد كبير من المتابعين في هذا الوقت عن أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ويكثر البحث عن الموضوع من قبل التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 17-8-2022، ولمعرفة الاسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في لبنان

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الأربعاء 17-8-2022، وسط حالة من الاستقرار للمعدن النفيس عالميا.





أسعار كافة عيارات الذهب في لبنان

جرام الذهب عيار 24

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، نحو 87.109 ألف ليرة (57.33 دولار)، مقابل 86.806 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند نحو 76.222 ألف ليرة (50.16 دولار)، مقابل 75.957 ألف ليرة بختام تداولات أمس.

جرام الذهب عيار 18

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، عند مستوى 65.333 ألف ليرة (43 دولارا)، مقابل 65.106 ألف ليرة في إغلاق تعاملات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.814 ألف ليرة (33.44 دولار)، مقابل 50.637 ألف ليرة في ختام تعاملات أمس الإثنين.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.709 مليون ليرة (1783 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 609.778 ألف ليرة (401.31 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، إذ شكل ارتفاع الدولار والمخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى ضغطا على عوائد السندات الأمريكية.