ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17-8-2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في سوريا وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريجة كبيرة من الناس في الوطن العربي، ونقدم لكم في هذا المقال سعر الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يبحث الكثير من الناس عن أسعار الذهب في سوريا على محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابة المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 17-8-2022، والمقوّم بالليرة السورية، في مطلع التعاملات الصباحية في السوق السورية.





أسعار كافة عيارات الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم، ليصل إلى 255 ألفاً و245 ليرة للشراء، مقابل 257 ألفاً و566 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم في سوريا إلى 233 ألفاً و776 ليرة للشراء، مقابل 235 ألفاً و901 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 223 ألفاً و439 ليرة للشراء، مقابل 225 ألفاً و470 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 191 ألفاً و633 ليرة للشراء، و193 ألفاً و375 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا إلى 7 ملايين و951 ألفاً و565 ليرة للشراء، مقابل 8 ملايين و230 ألف و852 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب

كما وصل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا إلى مليون و789 ألفاً و102 ليرة للشراء، ومليون و805 آلاف و367 ليرة للبيع.