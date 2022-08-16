تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022، حيث يبحث الكثيرون عن تردد قناة ابو ظبي الرياضة، وخاصة في هذا الوقت من العام، لمتابعة المباريات والبرامج الرياضية التي تبثها قناة ابو ظبي الرياضية ولاسيما مباريات الدوريات الأوروبية التي يتابعها ملايين من الناس، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين على محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"،كتابة مقالة بعنوان تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 ، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية، آملين أن ينال المقال على اعجابكم.

نبذة عن قناة أبوظبي الرياضية

تعتبر قناة أبوظبي الرياضية، من القنوات التي حظيت بأن تكون الناقل الحصري لمعظم منافسات الدوريات الأوروبية وخصوصاً الدوري الإيطالي، لذلك يبحث الكثير من المتابعين عن تردد هذه القناة.

كافة ترددات قناة ابو ظبي الرياضية

تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد

القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ابو ظبي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة:HD.