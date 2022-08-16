قناة عبرية: الجندي الذي قتل زميله أطلق 8 رصاصات تجاهه بشكل مباشر

أكدت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، أن الجندي "الإسرائيلي" الذي قتل زميله أطلق 8 رصاصات منها 2 في الهواء والباقي تجاهه بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى مصرعه.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن لجنة التحقيق طلبت من الجندي القاتل تفسيرات حول أسباب عدم إطلاق النار على ساق المشتبه به "الجندي القتيل" بدلًا من إطلاق النار على رأسه بشكل مباشر.

ولقي جندي "إسرائيلي" حتفه بعدما أطلق زميل له النار عليه عن طريق الخطأ.

ووفقا لهيئة البث "الإسرائيلي"، فقد وقع الحادث الليلة الماضية بالقرب من طولكرم في الضفة المحتلة، في منطقة خط التماس.

ويستدل من التحقيق الأولي أن الجندي ترك موقعه دون معرفة زملائه، ثم عاد إليه، ما جعل جنديا آخر يطلق النار عليه ظنا منه أن زميله "عنصر معاد".