75 قتيلاً جرّاء سيول الأمطار في السودان

لقي 75 شخصاً، اليوم الثلاثاء، مصرعهم جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان، بحسب البيانات الرسمية، فضلا عن تضرر عشرات الآلاف من المنازل.

وقالت سلطات الدفاع المدني السودانية في بيان لها: "إنه ارتفع عدد الذين توفوا نتيجة للسيول والأمطار إلى 75" شخصا".

وأضاف البيان: "كما تهدّم 12551 منزلا كليا و20751 جزئياً، مشيراً إلى إصابة 30 شخصا".

ويُشار إلى أنه عادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر، وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات، منذ بداية موسمها.