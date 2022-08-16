القيادي عدنان يُعقب على اعتراف الاحتلال بجريمة أطفال الفالوجا شمال القطاع

عقب القيادي المحرر خضر عدنان، مساء اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، على اعتراف الاحتلال بجريمته التي أودت بحياة 5 أطفال في مقبرة الفالوجا خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وقال عدنان في تصريح صحفي: "الاحتلال استتر خلف بعض الروايات المغرضة لإخفاء مجزرته في جباليا، وللأسف ننتظر حتى يأتي تقرير هآرتس العبري ليقطع خطيئة كل خطيب".

وأضاف: "مؤسف أن يقوم البعض بتعظيم خسائر شعبنا والمقاومة، والبحث عن الهنّات في دفاع واجب للمقاومة وسرايا القدس عن شعبنا".

وتابع: "من يتحدث عن قرار السلم والحرب وكأن أرضنا محررة ولنا جيش نظامي أمام استفزاز من دولة جارة ليسأل نفسه هل تمت مراجعة ومشاورة شعبنا بكل القرارات المفصلية بتاريخ قضيتنا ومتى احتاج الثائر إذناً للقيام بواجبه؟".

ختم تصريحه بالقول: "دعوتي لمن نتفق ونختلف معهم بأي أمر أن نجعل نصب أعيننا أننا تحت احتلال واحد وأصحاب وطن واحد وقضية واحدة، وأن نتذكر قوله تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".

وكشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 16/8/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعترف أن قواته تقف خلف قصف مقبرة الفالوجة في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال حينها من بينهم 4 من عائلة نجم.

والأطفال الشهداء هم: جميل إيهاب نجم (13 عامًا)، جميل نجم الدين نجم (4 أعوام)، حامد حيدر نجم (16 عامًا)، محمد صلاح نجم (17 عامًا)، ونظمي فايز أبو كرش (14 عامًا).

وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة، كان الاحتلال يُروج إلى أن صواريخ المقاومة الفلسطينية، كانت سبباً في القصف واستشهاد عدد من الأطفال، إلا أن الاحتلال عاد للاعتراف مجدداً لتأكيد أن كافة المجازر التي ارتكبت بفعل صواريخ الاحتلال "الإسرائيلي"..

وكان سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة ادعى خلال جلسة لمجلس الأمن أن "إسرائيل" لم تقتل الاطفال الخمسة في جباليا.

ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإنه خلافًا للتقرير الأولي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي حينها بأنهم استشهدوا نتيجة صواريخ "الجهاد الإسلامي" كما جرى في جباليا في الليلة التي سبقت الحدث، تبين من خلال التحقيقات العسكرية أن الأطفال قتلوا نتيجة غارة جوية "إسرائيلية".

وبحسب التحقيق العسكري، لم يتم رصد إطلاق صواريخ الجهاد في ذلك الوقت، وأيضًا تُظهر بيانات القوات الجوية أنها هاجمت أهدافًا في المنطقة في ذلك الوقت.

وتشير الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال، اختار عدم التطرق إلى الهجوم علنًا، ولم ينشر أي توثيق له، ومع ذلك خلال محادثات مغلقة وبمشاركة مسؤولين أمنيين كبار جرت في أعقاب الحادث، قيل إنه يعتقد أن الخمسة استشهدوا نتيجة هجوم جوي من طائرات الاحتلال.

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شنت هجوماً كبيراً على قطاع غزة، استمر ثلاثة أيام، استشهد خلاله ما يقارب من 50 مواطناً وأكثر من 350 جريحاً، جُلهم من الأطفال والنساء.