ما هو الشرط الذي وضعه السيتي مقابل بيع سيلفا؟

ذكرت تقارير صحفية، اليم اللثلاثاء، أن مانشستر سيتي الإنجليزي وضع شرطا تعجيزيا لقاء التخلي عن خدمات نجمه البرتغالي، برناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه يسعى برشلونة إلى التعاقد مع سيلفا في ختام الميركاتو الصيفي، بناء على طلب مدربه تشافي هيرنانديز.

وقالت صحيفة "أتلتيك" البريطانية :"إن السيتي لم يغلق الباب أمام رحيل سيلفا هذا الصيف، لكنه حدد شرطا واحدا لبيعه".

وأشارت الصحيفة، إلى أن السيتي اشترط الحصول على 100 مليون يورو، من أجل السماح لسيلفا بالرحيل هذا الصيف.

وأوضحت، أن نية اللاعب الانتقال لبرشلونة، دفعت السيتي للموافقة على رحيله، لكن وفقا لمطالب النادي المالية.

جدير ذكره أنه سيكون من الصعب على برشلونة التقدم لشراء سيلفا، إلا في حالة بيع الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي اشترطوا الحصول على 80 مليون يورو لرحيله.