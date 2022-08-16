موراتا يكشف عن مستقبله مع أتلتيكو مدريد

أعرب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، عن نيته البقاء في صفوف فريق العاصمة، بعد عودته من فترة إعارة مع يوفنتوس الإيطالي في الموسمين الماضيين.

ويبدو أن موراتا (29 عاما) لم يكترث بالاهتمام من قبل بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، وأعرب عن رغبته في البقاء بصفوف أتلتيكو.

وقال المهاجم الدولي الإسباني: "أرغب فعلا في اللعب هنا، أشعر بالإثارة بالتواجد هنا، كما هو الأمر دائما، أريد بذل جهود مضاعفة للفريق في كل مباراة".

وكان لسان حال مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني مماثلا حيث قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا لست مالك النادي بل مدربه، في الوقت الحالي يعمل موراتا بتواضع ونأمل بقاءه في صفوف الفريق".

وتألق موراتا في الآونة الأخيرة في صفوف أتلتيكو حيث سجل ثلاثية في مباراة ودية ضد فريقه السابق يوفنتوس (4-صفر)، ثم ثنائية في مستهل مشوار فريقه في الدوري ضد خيتافي (3-صفر) الاثنين.

ويرتبط موراتا بعقد مع أتلتيكو مدريد ينتهي في 30 يونيو عام 2023.

ويملك موراتا خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية بعدما دافع عن ألوان أندية من النخبة وهي بالإضافة إلى يوفنتوس، ريال مدريد وتشلسي الإنجليزي.

كذلك خاض موراتا 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 26 هدفا.