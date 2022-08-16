فصائل المقاومة: العدو "الإسرائيلي" يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن العدو "الإسرائيلي" يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، موضحةً أن المقاومة تقوم بواجبها ودورها المنوط بها في صد العدوان ولجم الاحتلال عن التغول في دماء شعبنا.



وقالت فصائل المقاومة في تصريح صحفي:" المقاومة في الميدان أثبتت أنها موحدة في كافة الساحات، وأكدت أنها قادرة بكل حكمة وقوة واقتدار على افشال المحاولات الصهيونية الرامية إلى شق صف مقاومتنا وشعبنا".



ودعت الى تصعيد العمليات البطولية التي تستهدف الجنود وقطعان المغتصبين الصهاينة في القدس والداخل المحتل والضفة حتى كنس الاحتلال عن كامل ترابنا المقدس.



وأضافت الفصائل:" نؤكد وقوفنا خلف أسرانا الأبطال المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير/ خليل عواودة الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة، ونؤكد أن قضية الأسرى هي ثابت أصيل من ثوابت شعبنا ومقاومتنا، لذا فنحن ندعمهم ونساندهم ونشد على أيديهم بكل ما أوتينا من قوة، فهذا واجبنا الشرعي والوطني والأخلاقي".