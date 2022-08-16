"الحركة الاسيرة" تقرر تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى تمهيدًا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية

قرر الأسرى في سجون الاحتلال ومن كافة الفصائل تفعيل "لجنة الطوارئ العليا للأسرى" المُشكّلة من كافة الفصائل، تمهيدًا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية مطلع شهر أيلول القادم.

وبين نادي الأسير في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن "التفاهمات" التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى (الوحدة والحرية)، والتي انتهت يوم 25 آذار 2022، بعد الاتفاق على جملة من "التفاهمات" وبعد جولة كبيرة من الحوارات جرت مع إدارة السجون، حول جملة من الإجراءات التنكيلية التي سعت إدارة السجون من خلالها إلى استهداف منجزات الأسرى.

واستندت الخطوات النضالية في حينه على خطوات عصيان، وتمرد، وفقًا لبرنامج نضالي مشترك من كافة الفصائل.

ودعت الحركة الأسيرة أبناء شعبهم إلى مساندتهم وإسنادهم في خطواتهم القادمة.