الاحتلال يسلم مزارعين من جنين إخطارت بوقف العمل في حفر آبار

سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، مواطنين من قرى شمال شرق جنين، إخطارت بوقف العمل في حفر آبار مياه.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شنت حملات تفتيش واسعة النطاق في الأراضي الزراعية في قرى شمال شرق جنين، خاصة في سهل قرى دير أبو ضعيف، وبيت قاد، ودير غزالة، وفي محيط بلدتي الزبابدة وقباطية وسهل مرج بن عامر غرب جنين وسلمت مزارعين إخطارات بوقف العمل ومنعهم من حفر آبار مياه لري مزروعاتهم.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها ونشرت حواجز متنقلة في محيط قرى فقوعة، ودير غزالة، وبيت قاد، ودير أبو ضعيف، والجلمة، ومدخل جنين بالقرب من ضاحية صباح الخير، وأعاقت تنقل المواطنين على حاجزين عسكريين نصبتهما عند مدخل قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين.