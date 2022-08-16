رسميا.. مانشستر سيتي يبرم صفقة جديدة

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع صفقة جديدة لدعم صفوفه هذا الموسم في رحلة البحث عن الحفاظ على لقب البريميرليج.



وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أن الظهير الإسباني سيرجيو جوميز، وقع عقدا بالانتقال إلى السيتزينز لمدة 4 مواسم، قادما من أندرلخت البلجيكي.

وخضع جوميز للكشف الطبي في مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، وسيرتدي القميص رقم 21، الذي كان يرتديه من قبل الثنائي الإسباني دافيد سيلفا وفيران توريس.



وقال جوميز، في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم 21 في مانشستر سيتي".



وأضاف "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق".



ولم يكشف مانشستر سيتي القيمة المالية للصفقة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أنها تمت مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.