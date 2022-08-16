التجمع الإعلامي: اعتراف الاحتلال بارتكاب جريمة "مقبرة الفالوجا" يكشف وجهه الحقيقي

أدان التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تسرع بعض النشطاء والصحفيين، بنقل رواية الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وخاصة المجزرة البشعة في مجزرة الفالوجا.

وقال التجمع الإعلامي في بيان صحفي:" اعتراف الاحتلال بارتكابه الجريمة البشعة بحق الأطفال قرب مقبرة الفالوجا بجباليا شمال قطاع غزة، كشف الوجه الحقيقي والمعروف مسبقاً لهذا الاحتلال المجرم الذي حاول التهرب من هذه الجريمة التي ارتكبها في العدوان الأخير على غزة، مستغلاٌ من تساوق مع روايته الكاذبة والمضللة بقصد أو بجهل أو دون دراية في التعاطي مع حقيقة الأخبار"

وأضاف "ندين أولئك الذين سارعوا عبر منصاتهم ووسائل إعلامهم، لتبرئة الاحتلال من هذه الجريمة التي أظهرت جميع تفاصيلها، أن الاحتلال هو المدان الوحيد فيها".

وأكد التجمع الإعلامي أن جريمة مقبرة الفالوجا، تُثبت أن الاحتلال استغل ويستغل السلوك غير المسؤول الذي انزلق إليه البعض في تبرئة الاحتلال، من جرائمه المشهودة، من خلال مسارعة البعض لإلصاق هذه التهمة بالمقاومة، في الوقت الذي أثبتت في التحقيقات التي أجراها الاحتلال أنه المتورط الوحيد في الجريمة الأخيرة بالوثائق، والأدلة والمستندات التي تؤكد براءة المقاومة، الأمر الذي يتطلب موقفاً مسؤولاً من الجهات الصحفية الرسمية، والأجسام الإعلامية المعنية.

وشدد التجمع الإعلامي على أن الاعتراف الإسرائيلي الأخير بجريمته في الفالوجا، هو دعوة مباشرة ومتجددة لكافة الزملاء الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وروادها، للتحقق من أخبارهم ورواياتهم قبل التسرع في نشرها، سيما أن المسارعة في التعاطي مع رواية الاحتلال في حينه شكلت وصمة عار في جبين من تمترسوا خلف الكِذبة التي حاولت تبرأة الاحتلال، واتهام المقاومة ومجاهديها بما ليس فيهم، في الوقت الذي كان يُفترض بهؤلاء الوقوف مع المقاومة وعدم التماهي مع الاحتلال في الطعن بالمقاومين.