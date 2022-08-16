"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (17 أغسطس)

وبينت الوزارة أن أولوية السفر ليوم غدٍ الأربعاء ستكون للأسماء المتبقية من الحافلة الثانية، والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/30) هنـــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31)هنـــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات بضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضروة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت الوزارة المسافرين بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.