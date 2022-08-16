وزارة الأسرى: الاحتلال يتلاعب بقضية الأسير أحمد مناصرة وانهاء عزله

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن الاحتلال يتلاعب بقضية الأسير أحمد مناصرة، ويرفض طلب الإفراج المبكر عنه أو حتى النظر في إنهاء عزله الانفرادي، دون مراعاة وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وقررت محكمة الاحتلال في بئر السبع اليوم الثلاثاء، تمديد العزل الانفرادي للأسير الطفل أحمد مناصرة لستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ 21 مايو 2022.

وأوضحت الوزارة أن قضية الأسير أحمد مناصرة اكتسبت اهتمام وتعاطف محلي ودولي، منذ اللحظات الأولى لاعتقاله حينما اعتقل طفلا وهو لم يتجاوز سن 14 من عمره، ولكن الاحتلال يُصر على التلاعب بهذه القضية دون النظر الى المناشدات والمطالبات بالإفراج عنه لخطورة وضعه الصحي.

يذكر أن الأسير أحمد مناصرة "20" عاماً، اعتقل في العام 2015، وكان لم يتجاوز سن 14 من عمره، يمر اليوم في ظروف صحية غاية في القسوة جراء العزل الانفرادي، حيث نقل مؤخرًا إلى سجن "الرملة" بعد تفاقم خطير طرأ على وضعه الصحيّ والنفسيّ.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي لوضع حد لمعاناة الأسير أحمد مناصرة، والعمل بشكل فوري على إخراجه من العزل الانفرادي وتقديم العلاج الصحي والنفسي، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه.