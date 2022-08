وفاة 20 شخصًا إثر اصطدام حافلة بصهريج في باكستان

توفي، اليوم الثلاثاء، 20 شخصا حرقا عندما اصطدمت حافلة بصهريج محمل بالوقود في وسط باكستان.

واصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة طويلة، بمؤخرة الصهريج ليلا على مشارف مدينة ملتان، وتحولت الحافلة إلى حطام معدني متفحم بعد الحريق.

وقال المسؤول الرفيع في الشرطة راو ذو الفقار علي: إن "عشرين شخصا قتلوا في الحادث بسبب الحريق"، مشيرا إلى إصابة ستة آخرين.

وتشهد باكستان باستمرار حوادث سير يسقط فيها قتلى بسبب الطرق السيئة والآليات التي تفتقد الى الصيانة.

At least 20 people were burnt alive in a collision between a passenger bus and an oil tanker in Pakistan's Punjab.#Pakistan #Fire #ACCIDENT pic.twitter.com/eCA1uxfnmj