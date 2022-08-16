أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2400 دولار للمرة الأولى منذ مارس

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا للمرة الأولى منذ 8 مارس/آذار حاجز 2450 دولارا لكل ألف متر مكعب، بزيادة وصلت لحوالي 6 في المئة، وفقا لبيانات بورصة لندن "ICE".

يبلغ الحد الأدنى لسعر العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر (وفقا لمؤشر TTF) اليوم 2416.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 4.1% لسعر التسوية في اليوم السابق - 2321.5 دولار أمريكي)، والحد الأقصى هو 2463.5 دولار ( +6.1%).

وواجهت السوق الأوروبية مشاكل في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثه إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.

كما ويحد الطقس الحار في أوروبا من القدرة على استخدام مصادر بديلة له ما يؤدي لزيادة الطلب عليه فيما تظل الإمدادات الروسية محدودة، بالإضافة لتأثير عدة عوامل على إمدادات الطاقة في المنطقة ومنها انخفاض مستوى المياه في الأنهار الأوروبية، الأمر الذي يعيق حركة المراكب التي تنقل الفحم، ويحد من قدرة محطات الطاقة النووية على استخدام المياه للتبريد.

كما لا يزال توليد الرياح في الاتحاد الأوروبي أقل من المعتاد، والذي يتراوح عادة بين 11 و20% في الصيف. وفقا لجمعية "WindEurope"، في 15 أغسطس/ آب، بلغت حصة توليد مزارع الرياح من الإجمالي 9.5 % من الإجمالي.