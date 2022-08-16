تفاصيل جديدة حول جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"

كشف وكيل وزارة الداخلية برام الله يوسف حرب، عن تفاصيل جديدة بشأن جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في طباعته مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقال خلال تصريحات لصوت فلسطين، صباح يوم الثلاثاء، بأن كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لإصدار جواز السفر "البيومتري" اكتملت استعداداً لإصداره من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

وبين أنه منذ سنوات ماضية تم إجراء عدد من التجارب الناجحة لإصدار جواز السفر الجديد، لافتًا إلى أن جواز السفر الجديد مشابه للقديم ولكن سيكون بداخله شريحة وذلك بحسب تعليمات منظمة الطيران العربية والعالمية وضمن المواصفات الموصى بها.

وأضاف أن جواز السفر الجديد سيسمح لحامله بالاستفادة من الأجهزة الحديثة الموجودة على المعابر والمطارات، وإنهاء كافة الإجراءات بسرعة على عكس جواز السفر القديم.

ونوه حرب إلى أن طباعة الجواز ستكون فقط في مدينة رام الله لأنه بحاجة لتقنيات عالية، ولكن لا ينبغي على المواطنين التوجه لرام الله لطباعته، حيث سيتوجه المواطن لمكاتب الوزارة في كل المحافظات سواء في الشمال أو الجنوب أو الوسط، وسيتم أخذ بصمات الأصابع والصورة ودفع الرسوم من خلال موظف الوزارة وسيتم إرسال كل المطلوب بشكل تقني إلى مقر الوزارة في رام الله، وسيصدر الجواز خلال مدة من 24 ساعة إلى 48 ساعة.

كما وأكد حرب، على أن الفريق المختص بهذا الملف تلقى تدريبات عالية من قبل الشركة الفرنسية المصممة للبرنامج.

وفيما يتعلق بإمكانية إصدار بطافة هوية بيومترية، أوضح حرب أنه من الممكن مع بداية العام المقبل ان تكون هذه الخطوة هي الإنجاز القادم بالذهاب لإصدار بطاقة هوية فلسطينية بيومترية ممغنطة تحمل كافة المعلومات والبيانات.