غزة: إقبال متزايد على السياحة الداخلية خلال الشهرين الماضيين

أكدت وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء 16/8/2022، أن المرافق والمنشآت السياحية المختلفة في قطاع غزة شهدت إقبالا متزايداً ملحوظاً خلال الشهرين الأخيرين من قبل المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن التوافد على المنشآت السياحية شهد تصاعدا واضحاً منذ بداية فصل الصيف وخصوصاً في أيام الأعياد، حيث زارها عشرات الآلاف من المواطنين بهدف الاستجمام والترفيه وبلغت نسبة المشاركة في الرحلات الداخلية ما يزيد عن 37% من الأسر في قطاع غزة.

مدير عام الخدمات السياحية بوزارة السياحة رياض الأشقر أشار الى ان السياحة الداخلية تشهد نشاطاً متزايداً حيث يتنوع النشاط السياحي حسب الوضع المادي للأسر في قطاع غزة، وتشهد المطاعم والاستراحات الشاطئية والكافيهات السياحية إقبالا واسعاً من قبل المواطنين.

وأضاف الأشقر أن الشاليهات السياحية هي الأخرى والتي يزيد عددها عن 500 شاليه تمتد من جنوب القطاع إلى شماله، تشهد نشاطاً واسعاً كونها توفر خصوصية للمواطنين وخاصة للعائلات أكثر من الأماكن السياحية العامة الأخرى، حيث إن الغالبية العظمى منها محجوز حتى نهاية فصل الصيف.

وكشف الأشقر أن أعداد المنشآت السياحية في قطاع غزة شهدت تزايد خلال العامين الأخيرين وفي مقدمتها المطاعم والشاليهات والسياحية، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية حتى منتصف العام الجاري ما يقارب (1000) منشأة ما بين فندق ومطعم ومنتجع ومدينة ألعاب ومكاتب سياحة وسفر وشاليهات ونوادي سياحية.

وقال الأشقر أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لدعم وتطوير القطاع السياحي وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار في هذا القطاع الهام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتقديم كافة التسهيلات المتاحة، مؤكداً على استعداد وزارته للوقوف بجانب المنشآت السياحية ومساعدتها على حل كافة المعيقات التي تواجه عملها.