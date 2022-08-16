ناشط من أوروبا لـ"فلسطين اليوم": البدء بحملة مقاطعة في سبتمبر لشركة (PUMA) الرياضية

أعلن الناشط الفلسطيني، أحمد فراسيني، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة مقاطعة عالمية ضد شركة بوما (PUMA) الرياضية الألمانية لدعمها الفرق الرياضية "الإسرائيلية" في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية المحتلة، بدءًا في العاشر من سبتمبر المقبل.

وقال فراسيني، المتواجد حاليًا في بلجيكا، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "حملة المقاطعة في القارة الأوروبية مستمرة ضد البضائع الإسرائيلية ومن يناصر التجارة مع الاحتلال كما هو الحال مع بوما".

وأضاف الناشط السياسي، أن الحملة استهدفت هذه الشركة بسبب إصرارها على دعم الأندية الرياضية "الإسرائيلية" دون الأخذ بالحسبان لعملية الضغط والمقاطعة.

وأشار فراسيني، إلى أن هناك منظمات أوروبية منها المنظمة البلجيكية (أي سي سي بي) التي تجمع 44 مؤسسة أوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني تقوم على حملة شاملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في أوروبا ومن يناصر أو يمول ويستثمر في المستوطنات.

وتابع : أن "القائمين على حملة أوقفوا التجارة مع المستوطنات تحت وسم (StopTradewithSettlements) يحاولون جمع مليون توقيع أوروبي مع نهاية العام الحالي"، مشيرًا إلى أنه تم جمع نحو 65 ألف توقيع علمًا أنه يوجد من 300 إلى 400 ألف فلسطيني في أوروبا.

وأكد فراسيني، أن غياب الضغط والعقوبات ومحاسبة العدو تشجعه في الاستمرار إلى جرائمه ضد الفلسطيني، موضحًا أنه يوجد محاولات أوروبية للضغط على الاحتلال لكبح جرائمه.

وكانت "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، المعروفة دوليا بـ (BDS)، أطلقت قبل عامل حملة ضغط واسعة ضد "بوما"، ودعت إلى الانضمام إلى اليوم العالمي للتحرك ضد الشركة.

وتم حينها إطلاق العديد من المؤتمرات والفعاليات التي نددت رعاية شركة بوما لـ"لاتحاد الإسرائيلي" في عدد من الدول حول العالم، مثل فرنسا والسويد واليابان وماليزيا وكندا وأستراليا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، مستخدمةً وسم #قاطعوا_بوما و #BoycottPuma.