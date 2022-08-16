حقيقة وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل- هل توفي الإعلامي غالب كامل- من أكثر المواضيع التي لاقت بحثاً، بعد أن أثارت أخبار الإعلامي السعودي غالب كامل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعدما أُعلن عن دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات بالأردن بعد عارض صحي ألم به مؤخرًا، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نشر حقيقة وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل- هل توفي الإعلامي غالب كامل.

وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل

ونشر رائد، نجل الإعلامي غالب كامل، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قال فيها أن والده في حالة صحية حرجة.

وقال رائد غالب كامل في تغريدته: "ربي إن أبي مسه الضر وأنت أرحم الراحمين"، ثم كشف لاحقًا أن والده يعاني بسبب أزمة قديمة في الصدر يراجع معها المستشفيات حتى استقرت حالته لكن عانى أخيرًا فزادت حالته تدهورًا وأُدخل العناية المركزة.

غالب كامل

ووجه رائد شكره للسفير السعودي في الأردن ووزير الإعلام على اهتمامهما وجهودهما لنقل والده عبر الإخلاء الطبي، كما شكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتوجيهاتهما من أجل الاهتمام بوالده.

وتفاعل مشاهير وإعلاميون مع ظرف الإعلامي غالب كامل الصحي، داعين الله له بالشفاء، باعتباره أحد أبرز رواد الإعلام التلفزيوني ومؤسسيه، وظهر في العصر الذهبي للإعلام السعودي، فبرز بموهبته وحضوره اللافت في تقديم نشرات الأخبار، حتى بقي راسخًا في الذاكرة السعودية.

الحالة الصحية لـ غالب كامل

كشفت وسائل إعلام محلية في السعودية أن الإعلامي غالب كامل يرقد بالعناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن بعد عارض صحي ألّم به أخيرًا بعدها انتكست حالته واستدعى إدخاله للعناية الحرجة، وهي المعاناة نفسها التي يكابدها منذ سنوات فلديه أزمة صدرية تناوبه بين حين وآخر لا يستطيع معها مقاومة الغبار وتقلبات الأجواء حتى فضّل المكوث في الأردن بناءً على نصيحة الأطباء ويعود للسعودية وقت اعتدال الأجواء.

نقل الإعلامي غالب كامل إلى السعودية

كشف مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري مبارك القحطاني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الإعلامي غالب كامل سيجري نقله للعلاج في السعودية.

غالب كامل

وكتب القحطاني عبر تويتر: "الرمز الإعلامي الكبير أستاذنا غالب كامل، يمر بأزمة صحية صعبة ويحتاج إلى الدعاء منكم.. تواصلت مع ابنه خالد وأبلغني أن الأستاذ غالب يعاني من صعوبات حادة في التنفس، يلازم العناية المركزة في المستشفى في عمان وسيتم نقله للعلاج في المملكة قريبًا".

حياة غالب كامل

ولد عام 1941 في سيلة الظهر

يُعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، إذ بدأ عمله في عام 1980.

لُقّب بـ"صديق الراحلين" لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الذيابي ويحيى كتوعة وسليمان العيسى وعبد الرحمن يغمور وماجد الشبل وعباس غزاوي.

عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

عمل كمستشار إعلامي لدى عبد الله الجاسر وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية آنذاك.

مرض غالب كامل

تنقل بين الرياض والمدينة المنوّرة وعمّان. نظرًا لتعرضه لمضاعفات إصابة برد شديدة تسببت بالتهاب رئوي أدى إلى حساسية في الصدر تؤثر عليه متقلبات الطقس كالغبار والجفاف ونُصح بتغيير أجواء مدينة الرياض حتى تستقر حالته.

أبرز أعمال غالب كامل

قدم كامل على مدى 40 سنة عددًا كبيرًا من البرامج، من أهم برامجه التلفزيونية:

أين الخطأ

من أنا

لمن الكأس

لقاء على الهواء

أما في الإذاعة قدم برامج كثيرة منها:

أبشر

حرف ونغم

سلامات

سهرة من منزل

لقاء مع فنان

الشاشة إلى الميكرفون

الصفر الدولي

حديقة هايد بارك لندن كص