أطعمة مهمة تحتوي على فيتامين دال- أطعمة تزيد فيتامين د- يعد نقص فيتامين دال من أكثر ما يسبب المرض، الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دال اللازم لبناء الجسم والعضلات خاصةً عند الأطفال، يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين دال في أجسامهم، وهؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة، والفواكه، والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين دال لتعويض هذا النقص.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دال

يعتبر فيتامين دال أحد العناصر الغذائية اللازمة لبناء العظام، ولذلك لأن فيتامين دال يزيد من امتصاص الكالسيوم مما يعمل على تقليل مشاكل العظام المتنوعة، ومن أشهر الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين دال الآتي:

السلمون

إن سمك السلمون يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد، حيث أن 93 جرام من السلمون المطبوخ يحتوي على كمية تقدر بحوالي 14.2 ميكروجرام من فيتامين دال، كما أن سمك السلمون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الأوميغا 3 الضروري لتقوية مناعة الجسم، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن.

سمك التراوت

إن سمك التراوت يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ومن ضمنها فيتامين دال، حيث أن 93 جرام من سمك التراوت المطبوخ يحتوي على نسبة تقدر 16.2 ميكروجرام من فيتامين دال، كما سمك التراوت يعتبر وجبة غذائية كاملة لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وهو ما يعرف في الأسواق باسم سمك السلمون المرقط.

سمك السردين

إن سمك السردين هو أحد أنواع الأسماك التي يصنع منها التونة المعلبة، حيث أن علبة واحدة من التونة المعلبة تحتوي على نسبة من فيتامين دال تقدر بحوالي 1 ميكروجرام، كما أن سمكتين من السردين الغير معلب يحتوي على حوالي 1.2 من فيتامين دال، كما أن سمك السردين المعلب يعمل على زيادة الحرق في الجسم.

مجموعة أخرى من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دال

إن نقص فيتامين دال في الجسم قد يؤدي إلى حدوث العديد من الأضرار الخطيرة للجسم، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة فيتامين دال، ومن تلك الأطعمة التالي:

• الزبادي: إن كوب واحد من لبن الزبادي يحتوي على حوالي 83 وحدة من فيتامين دال، كما أن الزبادي خالي الدسم والسكر مفيد لمرضى السكر.

• صفار البيض: إن صفار البيضة الواحدة يحتوي على حوالي 1.1 ميكروجرام من فيتامين دال، كما أن البيض يعتبر وجبة غذائية كاملة لاحتوائه على عناصر غذائية كبيرة.

• كبد البقر: إن كبد البقر يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين دال حيث أن 93 جرام من كبد البقر يحتوي على حوالي 1 ميكروجرام من فيتامين دال.

• زيت كبد الحوت: إن زيت كبد الحوت يحتوي على فيتامينات متعددة مثل فيتامين دال، وألف، حيث أن ملعقة واحدة منه تحتوي على 34 ميكروجرام من فيتامين دال.

• حليب الصويا: يحتوي حليب الصويا على نسبة كبيرة من فيتامين دال حيث أن كوب واحد من حليب الصويا يحتوي على 3 ميكروجرام من فيتامين دال.

• الفطر الأبيض: إن نصف كوب من الفطر الأبيض يحتوي على حوالي 9.2 ميكروجرام من فيتامين دال، كما يمكن زيادة تلك النسبة من خلال تعريضه للشمس.

• الشوفان: إن نصف كوب من الشوفان الطبيعي يحتوي على حوالي 39 ميكروجرام من فيتامين دال، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن والعناصر الغذائية الأخرى.

أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء لمن يعانون من نقص فيتامين دال

إن نقص فيتامين دال في الجسم يمكن تعويضه من خلال بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دال والتي ينصح بها الأطباء، ومن تلك الأطعمة الآتي:

• الشوكولاتة الداكنة: إن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين دال، كما أنها لا تزيد الوزن كما يعتقد البعض، بل على العكس فهي تعمل على زيادة الحرق.

• جبنة كامامبير: تحتوي جبنة كامامبير على نسبة بسيطة من فيتامين دال، وهي من الأطعمة التي ينصح بها الأطباء، ولكن لا ينصحون بالاعتماد عليها بشكل فردي.

• الجمبري: يحتوي الجمبري على عدد كبير من المعادن، كما أن الجمبري مفيد بشكل كبير في علاج مشاكل العظام، وتقليل الالتهابات، كما أنه يعمل على خفض الكوليسترول.

• الزبدة: إن الزبدة تحتوي على مجموعة من الدهون المشبعة، ومضادات الأكسدة، كما أن مكعب صغير من الزبدة يحتوي على 9 وحدات من فيتامين دال.

• عصير البرتقال: إن كوب واحد من عصير البرتقال الطازج يحتوي على حوالي 1 ميكروجرام من فيتامين دال، كما أنه لازم لمن يعانون من زيادة الوزن.

• المحار الخام: إن واحدة من المحار تحتوي على 269 وحدة من فيتامين دال، فهو مصدر هام لفيتامين دال بالرغم من أنه مذاقه غير مفضل عند بعض الأشخاص.

• الكافيار: إن الكافيار هو بيض السمك أو بطارخ السمك المملح، ملعقة واحدة من الكافيار تحتوي على نسبة تقدر بحوالي 37 وحدة من فيتامين دال.

مصادر أخرى لزيادة نسبة فيتامين دال في الجسم

لا يقتصر الحصول على فيتامين دال على الأطعمة فقط، بل يشمل بعض المصادر الأخرى التي يمكن أن تزيد نسبة فيتامين دال في الجسم، وهي:

المكملات الغذائية

إن المكملات الغذائية التي ينصح بها الأطباء تعمل على زيادة الفيتامينات الناقصة في الجسم، وهناك بعض المكملات الغذائية التي تساعد على زيادة نسبة فيتامين دال، ولكن من الضروري قيام فحص لمعرفة نسبة فيتامين دال في الجسم قبل تناول أي مكمل غذائي، وذلك لأن زيادة نسبة فيتامين دال قد تؤدي في بعض الحالات إلى تصلب الأوعية الدموية، وتكلس العظام، وتصلب القلب والكليتين.

أشعة الشمس

إن الشمس هي المصدر الأول والرئيسي للحصول على فيتامين دال، حيث أن الحصول على فيتامين دال من الشمس هو كافي للتخلص من نقص فيتامين دال، كما أنه الحل الأمثل الذي يلجأ إليه الأطباء، ولكن يجب الانتباه إلى بعض الأمور وهي:

• كشف الجلد وتعرضه للشمس بشكل مباشر دون أن يوضع عليه أي غطاء.

• الحصول على أشعة الشمس في الصباح الباكر، أو في وقت الظهر.

• التعرض لأشعة الشمس لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة وذلك لحماية الجلد من مخاطر الشمس.

فوائد فيتامين دال للجسم

إن فيتامين دال يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد الأساسية للجسم، والتي لا غنى عنها، ومن تلك الفوائد الآتي:

• يعمل على تعزيز صحة الأسنان والعظام.

• يزيد من امتصاص الكالسيوم، والفوسفات.

• يقلل الإصابة بخطر تسوس الأسنان.

• يعمل على زيادة نسبة الحرق في الجسم.

• يساعد على تخفيف حالات الاكتئاب.

• يعزز من صحة القلب والشرايين.

• يقلل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والتهاب الأوعية الدموية.

نقص فيتامين دال في الجسم

إن نقص فيتامين دال يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الخطيرة والتي قد تسبب في الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ومنها الآتي:

• يتسبب في الإصابة بالكساح خاصةً عند الأطفال.

• يتسبب في زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

• يعطي شعور بالضعف، والاكتئاب.

• يتسبب في ضعف العضلات والعظام.

• يتسبب النقص الحاد لفيتامين دال بحدوث بعض التشنجات عند الأطفال الرضع.

• يؤدي نقص فيتامين دال عند الأم الحامل إلى حدوث تشوهات بالجنين.