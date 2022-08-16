سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 16-8-2022 عيار 18 و21 الوكيل

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 16-8-2022 عيار 18 و21 ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي جاء بعد أن لاحظنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عمليات بحث واسعة جدًا من قبل مئات الآلاف من الأشخاص في جميع محافظات الأردن في معرفة التوصل عن سعر الذهب اليوم في الأردن ونشير لكم في هذه المقدمة إلى ان سعر أونصة الذهب في الأردن وصلت يوم أمس هو 1,263.09 دينار اردني للأوقية وسعر جرام الذهب هو 40.61 للجرام عيار 24 ، 37.23 للجرام عيار 22 ، 35.54 للجرام عيار 21 ، 30.46 للجرام عيار 18 ويمكن لكم التعرف على الأسعار الجديد بكل سهولة تامة وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في الأردن الثلاثاء

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.64 دينار $57.33

سعر الذهب عيار 22 37.26 دينار $52.55

اسعار الذهب عيار 21 35.56 دينار $50.16

اسعار الذهب عيار 18 30.48 دينار $43.00

سعر الذهب عيار 14 23.71 دينار $33.44

سعر الذهب عيار 12 20.32 دينار $28.66

اسعار أوقية الذهب 1,264 دينار $1,783

اسعار جنيه الذهب 284.52 دينار $401.31

اسعار كيلو الذهب 40,645 دينار $57,328



ونشير لكم في هذه السطور التي نعدها يوميا في خدمة المواطنين ولكل من يريد أن يعرف سعر الذهب في الأردن اليوم ، إلى إن المقالات التي ننشرها حول هذا الموضوع فإنها تحتوي على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، وفميا يلي نكمل معكم باقي أسعار الذهب في الأردن وهي الآتي:-

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 أغسطس 40.58 35.51 30.44 23.67 20.29

14 أغسطس 41.15 36.01 30.86 24.00 20.57

13 أغسطس 41.15 36.01 30.86 24.01 20.58

12 أغسطس 41.12 35.98 30.84 23.99 20.56

11 أغسطس 40.73 35.64 30.55 23.76 20.36

10 أغسطس 40.84 35.74 30.63 23.83 20.42

9 أغسطس 40.93 35.82 30.70 23.88 20.47

8 أغسطس 40.80 35.70 30.60 23.80 20.40

7 أغسطس 40.52 35.45 30.39 23.64 20.26

6 أغسطس 40.52 35.46 30.39 23.64 20.26



وقبل ان نختم هذه المقالة فنريد ان نذكر إلى أن سعر الذهب النفسي قد انخفض مؤخر في المملكة الهاشمية الأردنية إلى أكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في الأردن الوكيل عيار 21 و18 للبيع والشراء فقد نتمنى ان يكون قد لبى معرفتهم في معرفة الأسعار تماما كما ونذكركم إلى أننا نقوم يوميا في عرض هذه المقالة يوميا مع الأسعار الجديدة .