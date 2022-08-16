برشلونة يعلن رسمياً رحيل لاعب جديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن رحيل لاعبه الشاب، أليكس كولادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، رحيل أليكس كولادو إلى صفوف نظيره إلتشي خلال انتقالات الصيف الحالي.

وأضاف النادي أن انتقال أليكس كولادو، إلى صفوف إلتشي جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2023 المقبل.

كما أكد برشلونة بشكل واضح أن عقد إعارة اللاعب إلى صفوف إلتشي لا يتضمن بند خيار الشراء عقب انتهاء فترة إعارته.

وشارك أليكس كولادو لأول مرة مع برشلونة أمام سيلتا فيغو في نهاية موسم 2018/19، عندما كان إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، وفي الموسم الماضي خرج على سبيل الإعارة إلى غرناطة في فترة الانتقالات الشتوية، ولعب 17 مباراة، وسجل هدفين.

ويسعى برشلونة للتخلص من لاعبيه الذين لا يحتاج لخدماتهم من أجل توفير الرواتب، لضم صفقات قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.