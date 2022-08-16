إصابات خلال مواجهات في بيت لحم ونابلس واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 16/8/2022، عدة شبان من مناطق مختلفة في الضفة، وسط عمليات دهم وتفتيش ليلية، في حين أصيب خمسة مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ، وأصيب شاب بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، إن الاحتلال اقتحم بلدتي سلواد ودير جرير شرق رام الله وشن حملة اعتقالات واسعة فيها عرف من بينهم: جبر حامد، وحامد رياض حامد، وموسى حامد، ونبيل نضال حامد.

كما واعتقلت الأسير المحرر بهاء الدين شجاعية عقب اقتحام منزله في بلدة دير جرير شرق رام الله.

مخيم الدهيشة

وأصيب فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين.

وأفادت مصادر أمنية بأن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مع أدى الى إصابة خمسة شبان بأعيرة نارية في القدم نقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت، أن الاحتلال وخلال اقتحامه المخيم اعتقل مراد موسى عبد الغفار (20 عاما)، وزيد سمير صدوق (19 عاما)، ومحمد إياد المصري (20 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نضال جبر الحسنات بلاغا لمراجعة مخابراتها، وألصقت منشورات تهدد فيها شبان المخيم.

نابلس

وفي سياق متصل أصيب شاب بالرصاص المعدني، وعدد من المواطنين بالاختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال للقرية وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.