سعر صرف الدولار في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022

سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى، مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4390 ليرة للشراء، و4430 ليرة للبيع، مقابل 4300 ليرة للشراء، و4340 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وقفز سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4487 ليرات للشراء، و4533 ليرة للبيع، مقابل 4408 ليرات للشراء، و4455 ليرة للبيع، أمس.

وانتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 5298 ليرة للشراء، و5357 ليرة للبيع، مقابل 5211 ليرة للشراء، و5270 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1166 ليرة للشراء، و1180 ليرة للبيع، مقابل 1143 ليرة للشراء، و1157 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 1192 ليرة للشراء، و1206 ليرة للبيع، مقارنة بـ 1168 ليرة للشراء، و1182 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 14315 ليرة للشراء، و14471 ليرة للبيع، مقابل 14018 ليرة للشراء، و14174 ليرة للبيع، أمس.