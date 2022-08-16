طالع أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022

أسعار صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الأخرى في الجزائر اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، شهد سعر صرف اليورو خلال تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري تراجعاً، كما انخفض لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي هامشيا عند 147.07 دينار للشراء، و147.14 دينار للبيع، مقابل 147.48 دينار للشراء، و147.53 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria".

ونزل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 184.64 دينار للشراء، و186.69 دينار للبيع، مقابل 184.73 دينار للشراء، و186.78 دينار للبيع، أمس، بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

حافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي على مستواه عند 142.90 دينار للشراء، و142.91 دينار للبيع.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل 180 ديناراً للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي اليوم نحو 173.93 دينار للشراء، و173.99 دينار للبيع، مقابل 174.69 دينار للشراء، و174.70 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل 218.32 دينار للشراء و220.75 دينار للبيع مقابل 218.55 دينار للشراء و220.98 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.03 دينار للشراء، و38.05 دينار للبيع.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل 47.94 دينار للشراء، و48.47 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.90 دينار للشراء، و38.91 دينار للبيع.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل 49.00 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 465.78 دينار للشراء، و466.44 دينار للبيع، مقابل 466.28 دينار للشراء، و466.48 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل 587.09 دينارا للشراء، و593.61 دينار للبيع، مقابل 587 دينارا للشراء، و593.52 دينار للبيع، أمس.