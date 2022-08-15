سعر الذهب في مصر بكام النهارده اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالجنيه والدولار ، وبسبب عمليات البحث المتواصلة على جوجل من قبل مئات الالاف من المواطنين والمستثمرين وغيرهم في الوصول إلى سعر الذهب اليوم في مصر قام فريق فلسطين اليوم بالتركيز في مقالته على وضع تلك الأسعار حتى يتمكن كافة المهتمين والباحثين عليها من معرفتها بكل سهولة تامة مع العلم ان الفريق ينشرها يوميا في مقالات عدة مع كل حدث او أي شيء جديد يطرا على سعر الذهب وعن تفاصيلها فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر بكام النهارده اليوم الثلاثاء 16-8-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,206 شراء 1,217

عيار 22 بيع 1,105 شراء 1,116

عيار 21 بيع 1,055 شراء 1,065

عيار 18 بيع 904 شراء 913

عيار 14 بيع 703 شراء 710

عيار 12 بيع 603 شراء 609

الاونصة بيع 37,498 شراء 37,853

الجنيه الذهب بيع 8,440 شراء 8,520

الكيلو بيع 1,205,714 شراء 1,217,143



سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,096 جنيه $57.24

سعر الذهب عيار 22 1,005 جنيه $52.47

اسعار الذهب عيار 21 959.35 جنيه $50.09

اسعار الذهب عيار 18 822.29 جنيه $42.93

سعر الذهب عيار 14 639.55 جنيه $33.39

سعر الذهب عيار 12 548.18 جنيه $28.62

سعر الذهب عيار 9 411.14 جنيه $21.47

اسعار أوقية الذهب 34,097 جنيه $1,780

اسعار جنيه الذهب 7,675 جنيه $400.70

اسعار كيلو الذهب 1,096,369 جنيه $57,241

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم

سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم

كما وضعنا لكم متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري وهي التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 أغسطس 1,111 972.06 833.19 648.03 555.45

13 أغسطس 1,111 972.21 833.32 648.13 555.54

12 أغسطس 1,111 972.33 833.41 648.20 555.60

11 أغسطس 1,103 964.92 827.07 643.27 551.37

10 أغسطس 1,103 965.14 827.26 643.42 551.50

9 أغسطس 1,106 968.17 829.85 645.43 553.22

8 أغسطس 1,103 965.48 827.55 643.64 551.69

7 أغسطس 1,093 956.43 819.79 637.61 546.52

6 أغسطس 1,092 955.63 819.10 637.07 546.06

5 أغسطس 1,092 955.25 818.78 636.82 545.85



وفي نهاية المقالة التي حرصنا بها كل الحرص على وضع سعر الذهب في مصر بكام النهارده اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالجنيه والدولار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .