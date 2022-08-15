سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر متوسط سعر الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول الدولار إلى مستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر اليورو اليوم في مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى 19.59 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، مقابل 19.75 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وتباين سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، تراجع إلى 19.55 جنيه للشراء مقابل 19.59 جنيه أمس، واستقر عند 19.78 جنيه للبيع، وتكررت نفس الأسعار في بنك مصر.

كما تراجع سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى 19.57 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع، مقابل 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر إلى 23.16 جنيه للشراء، و23.27 جنيه للبيع، مقابل 23.36 جنيه للشراء، و23.46 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

فيما استقر السعر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) مسجلا 23.11 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع، وتكررت نفس الأسعار لدى بنك مصر.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، عند نحو 23.13 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع، مقابل 23.29 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر عند مستوى 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي عند 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وتكرر السعر لدى بنك مصر.

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB عند نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 62.29 جنيه للشراء، و62.59 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 59.93 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع.